Halloween in NRW: Erneut Randale – dieser gefährliche Streich wird zum Trend

Polizei und Rettungsdienst sind an Halloween in NRW im Dauereinsatz gewesen. Wieder einmal haben einige Feiernde beim Horror-Fest über die Strenge geschlagen. Viele Polizeistellen in NRW berichten von Ruhestörungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen.

In Dortmund konnte eine Eskalation wie im Vorjahr durch ein größeres Aufgebot der Polizei verhindert werden. Dennoch kam es hier zu einem empörenden Vorfall. Außerdem ist ein gefährlicher Halloween-Trend nach NRW geschwappt.

Halloween in NRW: Großeinsatz an Brennpunkt

Die Polizei Dortmund war nach den Erfahrungen des Vorjahrs gewarnt. Über 100 Jugendliche hatten in der Halloween-Nacht 2021 in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Scharnhorst randaliert. Auch in diesem Jahr versammelten sich nach Informationen von DER WESTEN erneut 50 bis 150 Personen rund um das Einkaufszentrum.

Die Polizei konnte eine größere Eskalation durch eine hohe Präsenz verhindern. Die „erlebnisorientierten“ Halloween-Feiernden zündeten trotzdem immer wieder Böller und schmissen mehrfach Eier auf Fahrzeuge und Gebäude. Empörend: Als ein Rettungswagen mit Blaulicht zu einem Einsatz fahren musste, konnte er nur sehr langsam über Vorplatz des Einkaufszentrums fahren, weil die Gruppe den Weg blockierte.

Halloween-Angriff auf Bus in Essen

Auch in Essen sorgte eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen für einen Einsatz der Polizei. Sie bewarfen einen fahrenden Bus im Stadtteil Freisenbruch mit Eiern, teilte eine Sprecherin der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN mit. Genau wie die meisten anderen Polizeistellen im Ruhrgebiet teilte sie mit, dass es ansonsten zu wenig nennenswerten Vorkommnissen kam.

Zu einer gefährlichen Situation kam es in Euskirchen im südlichen Rheinland. Dort hatte ein Jugendlicher Eier durch die geöffnete Scheibe eines fahrenden Autos geworfen. „Ein Unfall konnte hier nur durch großes Glück verhindert werden“, so die Polizei. Der Jugendliche kassierte eine Anzeige.

Gefährlicher Halloween-Trend in NRW

Für weitere gefährliche Situationen im Straßenverkehr sorgte ein Halloween-Trend, der sich jetzt auch in NRW durchgesetzt hat. So wurden an zahlreichen Gully-Deckeln in NRW rote Luftballons befestigt. Die Idee stammt offenbar aus dem Horror-Film „Es“. Darin lauert ein Horror-Clown mit einem roten Ballon in der Kanalisation Kindern auf.

Rote Luftballons wie hier in Dortmund gefährdeten den Straßenverkehr. Foto: Fernandez / Wüllner, news 4 Video-Line TV

Die Ballons an den Gully-Deckeln sollen daran erinnern. Für den Straßenverkehr sind die Ballons durchaus gefährlich. Radfahrer müssen ihnen ausweichen und Autofahrer erkennen sie insbesondere in der Dunkelheit sehr spät, was zu riskanten Fahrmanövern führen kann.