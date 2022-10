Hagen: Mann tötet Ehefrau mit 20-Zentimeter-Klinge – bei der Polizei behauptet er Unfassbares

Es ist ein schreckliches Verbrechen, das ab Mittwoch (12. Oktober) vor dem Landgericht Hagen verhandelt wird.

Mike H. (52) wird wegen Totschlags der Prozess gemacht. Er soll im Zeitraum zwischen dem 17. und 24. Mai in Hagen seine eigene Ehefrau mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser dreimal in die Brust gestochen und dabei ihr Herz durchbohrt haben.

Gewalt in Partnerschaften:

das Bundeskriminalamt (BKA) hat Ende 2021 mitgeteilt, dass Gewaltdelikte innerhalb von Partnerschaften im Jahr 2020 um 4,4 Prozent angestiegen sind

von den erfassten 148.031 Opfern vollendeter und versuchter Delikte der Partnerschaftsgewalt waren 80,5 Prozent weiblich und 19,5 Prozent männlich

die Opferzahlen steigen seit Jahren stetig an

das bundesweite Hilfetelefon ist 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr kostenfrei und anonym unter der 0800 011 60 16 für alle Betroffene zur Unterstützung da

Hagen: Mann tötet Ehefrau mit 20-Zentimeter-Klinge

Die Frau hatte keine Chance, ist noch an Ort und Stelle gestorben. Was in der Folge passiert, lässt Fragen offen. Mike H. ist am 24. Mai völlig betrunken auf der Polizeiwache in der Hagener Innenstadt aufgetaucht.

Mehr News aus Hagen:

++ Hagen: Brutalo-Kind (10) schlägt mit Metallstange auf erwachsenen Mann ein ++

Gegenüber den Beamten habe er laut Anklageschrift die Tat geschildert – und soll angegeben haben, dass er seine Ehefrau auf deren Wunsch getötet habe!

Weitere Nachrichten:

++ Hagen: Kind stirbt nach Sturz aus 4. Stock – Polizei veröffentlicht Ermittlungsergebnisse ++

Seit dem 26. Mai befindet sich H. in U-Haft. Ihm droht bei Schuldspruch eine mehrjährige Haftstrafe.