Gamescom 2024: Kurz nach dem Start geht die Nachricht um

DIESE Zahlen machen bei den Veranstaltern Lust auf mehr. Kurz nach dem Start der Gamescom 2024 macht jetzt eine Nachricht die Runde.

Die Gamescom 2024 ist im vollen Gange – und schon sickert die erste positive Nachricht durch! Es geht um den Gamescom Congress, der am 22. August in Köln stattfand. 150 Experten aus dem In- und Ausland zeigten in 70 Programmpunkten auf acht Bühnen auf, wie gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt durch Games beflügelt werden kann. Das bescherte den Veranstaltern gleich mal den ersten Rekord.

Gamescom 2024: DAMIT sind die Beteiligten schon jetzt zufrieden

Über 900 Gäste, und damit so viele wie nie zuvor, ließen sich das Programm nicht entgehen – und nutzten vor Ort die Gelegenheiten zum fachlichen Austausch. Ermöglicht wurden diese Rekordzahlen durch den Umzug der Veranstaltung ins neue Konferenzzentrum Confex auf dem Gelände der Koelnmesse.

Der Gamescom Congress fand 2024 zum 16. Mal im Rahmen des weltgrößten Games-Events, der Gamescom, statt. Anhand von aktuellen Beispielen aus der Praxis zeigte der Kongress, wie Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft durch die Innovationskraft von Games profitieren können. Im Fokus standen in diesem Jahr die Themen „Games und künstliche Intelligenz“ sowie „Games und Demokratie“.

Gamescom 2024 findet noch bis Sonntag in Köln statt

Noch bis Sonntag (25. August) findet die Gamescom in Köln statt. Mit dabei sind natürlich auch zahlreiche bekannte Streamer und Youtuber, unter anderem LeFloid, Metashi und IsyCheesy. Doch neben den vielen bekannten Gesichtern warten natürlich auch jede Menge Neuheiten aus der Branche auf dich.

