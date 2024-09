Frau aus NRW erlebt ihre letzte Reise – ein Glas Sand bleibt ihr als Erinnerung

In NRW sorgt der Wünschewagen dafür, dass Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, noch eine letzte Reise unternehmen können. Sei ans Meer, zu ihrer Geburtsstadt oder einem anderen besonderen Ort, der ihnen wichtig ist und den sie noch einmal alleine oder in Begleitung ihrer Liebsten sehen möchten.

+++ Ruhrgebiet: Frau will mit ihrem Sohn Musical besuchen – es ist ein Abschied für immer +++

So ging es für Grete aus NRW bei ihrer letzten Reise mit dem ASB-Wünschewagen in ihre Heimat – an den Offlumer See.

Frau aus NRW will zurück in ihre Heimat

„Bei Aufbruch am Standort Münster wanderten sorgenvolle Blicke unserer Wunscherfüllerinnen Christine, Elfriede und Sigrid nach oben“, beginnt das Team die Erzählung von diesem ganz besonderen Tag. Bei strömendem Regen warteten Grete (ihr Name wurde von der Wünschewagen-Redaktion geändert) und ihre Tochter in Emsdetten auf das westfälische Team.

Auch interessant: NRW: Diana möchte ein letztes Mal das Meer sehen – plötzlich zieht ein Sturm auf

Doch kurz vor Ankunft am Baggersee in Offlum im Münsterland hatte der Himmel dann doch Erbarmen mit der Gruppe. Auf dem Parkplatz wartete dann auch noch Gretes Mutter und weitere Familienmitglieder auf die Ankommenden.

Frau aus NRW wird sich immer an diese Reise erinnern

Zunächst ging es in ein Restaurant mit dem passenden Namen „Ewige Liebe“. An einem Tisch mit direktem Blick auf den See wurden Kaffee und Kuchen genossen und Grete schien sich über die frische Luft und den Ausblick zu freuen. „Immer wieder teilte sie dies mit, da sie krankheitsbedingt schon längere Zeit bettlägerig ist.“

Mehr Wünschewagen-Geschichten:

So durfte sie auch etwas Zeit mit ihrer Familie alleine genießen. Währenddessen überlegte sich Wunscherfüllerin Elfriede eine Überraschung. Mit einem Einmachglas sammelte sie Sand vom Badestrand und dekorierte diesen mit Blumen. „Was freute sich Grete über diese Erinnerung, sie soll einen Ehrenplatz in ihrem Zimmer bekommen!“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch nach der Freude ließen bei Grete die Kräfte nach, sie wollte gerne zurückfahren. Es wurde sich innig umarmt und verabschiedet und dann ging es zurück nach Emsdetten – für Grete unter leuchtendem Sternenhimmel im Wünschewagen.