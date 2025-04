Flughafen Düsseldorf: Mitten in den Osterferien! Urlauber erleben Überraschung

Seit Montag (14. April) haben die Osterferien in NRW begonnen. Wie jedes Jahr nutzen viele Familien diese Zeit, um mit ihren Liebsten in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen. Das bedeutet vor allem für die Flughäfen viel Trubel und große Menschenmengen.

Der Flughafen in Düsseldorf sieht das offenbar und will seinen Urlaubern zur Ablenkung etwas Schönes bieten. Denn wer kennt es nicht: Besonders vor dem Abflug macht das Stöbern in den Geschäften Spaß. Und damit es nicht langweilig wird, hat der Flughafen Düsseldorf gleich zwei neue Läden im Angebot!

Flughafen Düsseldorf eröffnet neue Shops

Wie der Airport nun selbst auf Facebook verkündet, gibt es ab sofort einen Store von Victoria’s Secret und Sun&Sine by SETUR. Fluggäste finden die Shops im Sicherheitsbereich Flugsteig C und können täglich von 5.30 Uhr bis 30 Minuten vor dem letzten Start dort ausgiebig shoppen. Doch was haben die Läden so zu bieten? Neben Parfüm, Sonnenbrillen und Schmuck glänzt vor allem Victoria’s Secret mit ausgewählten Dessous.

Damit erweitert der Flughafen Düsseldorf sein Shopping-Angebot. Mittlerweile gibt es 27 Shops, darunter sind Marken wie Marc O’Polo, Guess, Falke, Gant und Co. vertreten. Neben diesem Shopping-Erlebnis können sich Reisende aber auch in den etlichen Restaurants kurz vor ihrem Abflug stärken. Mit Kentucky Fried Chicken, Dean&David und vielen mehr ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Eröffnung der zwei neuen Shops kommt aktuell zu einer etwas kritischeren Zeit des Flughafens Düsseldorf. Der sogenannte „Trump-Effekt“ sorgt nämlich derzeit für einen spürbaren Rückgang bei den Fluggastzahlen für Nordatlantikflüge. „Wann wir wieder eine direkte Verbindung in die USA haben werden, ist momentan einfach nicht absehbar“, erklärt Geschäftsführer Lars Redeligx. Passagiere, die nun auf einen Direktflug in die USA hoffen, müssen sich noch in Geduld üben.