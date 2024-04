Flughafen Düsseldorf: Passagiere machen immer wieder diesen Fehler – jetzt greifen Mitarbeiter durch!

Die Mitarbeiter am Flughafen Düsseldorf haben genug! Nachdem Passagiere immer wieder gegen eine Regel am Airport verstießen und so für Mehrarbeit sorgten, gibt es nun eine große Änderung.

Passagiere am Flughafen Düsseldorf wird sie vielleicht nicht sofort auffallen, doch gerade für Reisende aus anderen Ländern kommt sie gelegen, berichtet die „Neue Ruhr Zeitung“ (NRZ).

Flughafen Düsseldorf: Änderung in den Terminals

Vielen Menschen am Flughafen Düsseldorf wird die Änderung in den Terminals wohl erst einmal nicht auffallen, wirkt sie sich nicht groß auf den eigentlichen Reiseablauf aus. Dazu umfasst die neue Regel auch eine alltägliche Handlung, die oft unbewusst ausgeführt wird: Müll wegschmeißen.

So wird der Abfall am Flughafen Düsseldorf seit Kurzem nicht mehr getrennt erfasst. Bisher gab es in den Terminals an mehreren Stellen Mülltonnen mit gelben, blauen, grünen und grauen Farbmarkierungen für die jeweiligen Müllarten Papier, Wertstoffe, Glas und Restmüll. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Behälter wurden gegen einen großen, silbernen Abfalleimer ausgetauscht – es gibt keine Farbmarkierungen mehr, lediglich die Aufschrift „Abfall“.

Flughafen Düsseldorf: Mitarbeiter nehmen Passagieren Arbeit ab

Doch warum müssen die Passagiere ausgerechnet in Zeiten von Klimakrise keinen Müll mehr trennen? Gegenüber der NRZ erklärt Flughafen-Sprecher Süleyman Ucar, dass der Abfall am Airport auch weiterhin getrennt werde – nur eben nicht von den Passagieren selbst. Es habe sich gezeigt, dass die „Sortenreinheit der Abfallarten nicht immer gewährleistet war und die Mülltrennung nicht mehr effektiv funktionierte.“

Vor allem Passagiere am Flughafen Düsseldorf, die nicht aus Deutschland stammten, hatten Probleme mit dem Recycling-System und der dazugehörigen Farbgebung. Was für Folgen das hatte und welche Lösung der Airport jetzt hinter den Kulissen fährt, kannst du im ganzen Artikel der NRZ lesen.