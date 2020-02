Flughafen Düsseldorf: Passagier sieht DAS und ist stinksauer – „Was ist nur los?!?“

Düsseldorf. Bist du schon mal auf den letzten Drücker am Flughafen Düsseldorf angekommen? Falls ja, dann weißt du, wie nervenaufreibend lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle sind.

Besonders brenzlig wird es, wenn die Passagiere sich schon meterweit stauen und dennoch nur ein Drittel der Sicherheitskontrollen geöffnet hat. Genau darüber beschwert sich jetzt ein Reisender am Flughafen Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf: Lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle

Um 6 Uhr am Morgen sei die Sicherheitskontrolle nicht ausreichend besetzt gewesen, schreibt Alexander D.. „Die Passagiere stauten sich bis zum bis zum Eingang Gate A“, beschwert er sich auf der Facebook-Seite des Flughafens.

Es sei nicht das erste Mal, dass er von den langen Schlangen vor der Sicherheitskontrolle genervt sei. „Letzte Woche Mittwoch war es auch so! Was ist nur los?!?“, will der Vielflieger wissen.

Flughafen Düsseldorf: Wartezeit für viele unter zehn Minuten

„Das ist natürlich ärgerlich und soll so nicht sein“, schreibt ein Mitarbeiter des Flughafens. Gegenüber DER WESTEN erklärte ein Sprecher, dass „die Situation an den Luftsicherheitskontrollen zurzeit ruhig“ sei.

Das bedeutet, dass die Passagiere zügig durch die Kontrollen und zu ihren Terminals kommen. Ein Flughafensprecher erklärt: „Für den Großteil der Passagiere beträgt die Wartezeit seit geraumer Zeit weniger als fünf Minuten, für rund 90 Prozent der Passagiere weniger als 10 Minuten. Wenn es momentan kurzzeitig einmal zu Wartezeiten kommt, lösen sich solche Situation äußerst schnell wieder auf.“

So steuert der Flughafen Schlangen an den Sicherheitskontrollen entgegen

Um eine schnelle Sicherheitskontrolle zu gewährleisten, habe der Flughafen diverse Maßnahmen ergriffen:

Das Personal wird im Bedarfsfall aufgestockt

Sensortechnik hilft dabei, die Passagierströme zu steuern

Die aktuellen Wartezeiten können Fluggäste auf Monitoren, auf der Website oder in der Flughafen-App einsehen

Für das Personal an der Kontrolle sei die Bundespolizei verantwortlich. Der Sprecher erklärt: „In Deutschland liegt die Verantwortung für die Luftsicherheitskontrollen beim Bundesministerium des Inneren sowie den Luftsicherheitsbehörden. Die zuständige Bundespolizei greift an den großen Verkehrsflughäfen auf die Unterstützung von Sicherheitsdienstleistern zurück.“

Trotz aller Maßnahmen gilt für den Fluggast: Lieber einen Zeit-Puffer einplanen, als am Ende seinem Flieger vom Terminal aus beim Abheben zuzuschauen. (vh)