Flughafen Düsseldorf: Airport-Seelsorger blicken auf Jubiläum – es rührt zu Tränen

Sie sind die heimlichen Helden des Airports – und blicken jetzt auf ein trauriges Jubiläum, das ansteht. Der Flughafen Düsseldorf ist der größte in NRW, lockt täglich tausende Passagiere an. Was viele aber nicht wissen: Seelsorger vor Ort kümmern sich bei Problemen von Reisenden, aber auch von Mitarbeitern.

Das 42-köpfige Team aus Ehrenamtlern rund um die beiden hauptamtlichen Seelsorger Ute Clevers und Johannes Westerdick richtet jetzt aber auch den Blick auf ein bevorstehendes Jubiläum. Und das rührt zu Tränen, gehört es doch zu den größten tragischen Ereignissen der jüngeren deutschen Luftfahrtgeschichte und am Flughafen Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf: Airport-Seelsorger blicken auf Jubiläum

Am 24. März 2015 nämlich zerschellte eine Germanwings-Maschine in den französischen Alpen. Der Flug 4U9525 war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf. Ermittlern zufolge führte der depressive Co-Pilot Andreas Lubitz den Absturz absichtlich herbei, um sich das Leben zu nehmen. 144 Passagiere und die übrigen fünf Crewmitglieder starben.

Am zehnten Jahrestag der Katastrophe werden die Airport-Seelsorger erneut die Hinterbliebenen und Betroffenen betreuen. Das Besondere: Während Mitglieder eines Spezialteams mit ihnen zusammen nach Marseille (Frankreich) fliegen und dann an die genaue Unglücksstelle in der Gemeinde Prads-Haute-Bléone fahren, gestalten die Seelsorger den Tag des Abflugs und den Gedenktag selbst am Flughafen Düsseldorf!

Am Ort des Germanwings-Absturzes liegen Blumen und Gedenktafeln. Am Flughafen Düsseldorf gedenkt man jährlich der Opfer. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

„Wollen Kraft mitgeben“

„Natürlich können wir Betroffenen nicht den Schmerz nehmen. Leider. Aber wir wollen ihnen Kraft mitgeben“, erklärt Seelsorger Johannes Westerdick gegenüber DER WESTEN.

Mehr News:

Und weiter: „Es sind immer besondere Momente, auch für uns. Wir sind froh darüber, dass wir noch heute so helfen können. Wir werden und wollen für jeden da sein, der unsere Hilfe braucht.“ Wie schon in den Vorjahren werde man Blumenkränze niederlegen und Kerzen anzünden. Ganz nach dem Motto: Gemeinsam trauern, gemeinsam trösten.

Am Flughafen Düsseldorf ist die Seelsorgestelle 24 Stunden an allen sieben Tagen der Woche unter der Nummer 0211 421-21772 zu erreichen.