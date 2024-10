Flughafen Düsseldorf: Plötzlich droht Gefahr – Flugzeuge müssen evakuiert werden

Alarm am Flughafen Düsseldorf! Am Samstag (12. Oktober) herrschte plötzlich Brandgefahr am NRW-Airport – weil ausgelaufenes Kerosin zweier Ferienflieger drohte, sich zu entzünden! Die Flughafenfeuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an.

Die erste Ansage war unmissverständlich: Beide Flugzeuge der Airlines Eurowings und Vueling mussten geräumt werden! Danach begann die eigentliche Arbeit am Flughafen Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf: Flugzeuge müssen evakuiert werden

Die rund 400 Passagiere mussten die Flieger über die Fluggastbrücken verlassen. Dann begannen Feuerwehrleute unter Atemschutz damit, den Treibstoff mit Bindemitteln abzustreuen und aufzunehmen. Die Passagiere mussten so lange im Terminal warten.

Ein Flughafen-Sprecher zu „Bild“: „Der gesamte Betrieb des Flughafens war nicht beeinträchtigt.“ Lediglich die beiden betroffenen Maschinen hätten an andere Plätze geschleppt werden müssen. Am Mittag sollten beide Maschinen planmäßig abheben.

Ein Fluggast schildert die Situation bei TikTok: „Wir saßen schon in der Maschine nach Barcelona. Aus dem Fenster sah man, wie ein voll beladener Tanklaster gegen einen Poller fuhr. Der Tank riss auf, Kerosin floss aus.“