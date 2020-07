Eine Frau steht am Flughafen Düsseldorf vor einem Problem und ist mächtig sauer. (Symbolbild)

Flughafen Düsseldorf: Frau will zum Airport fahren – plötzlich steht sie vor einem Problem „Schweinerei“

Wer über den Flughafen Düsseldorf zu seinem Urlaubsziel reisen möchte, wird auf die Probe gestellt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es ohnehin schon etliche Regeln. Doch eine Sache raubt einer Passagierin am Flughafen Düsseldorf den letzten Nerv.

Auf der Facebookseite des Flughafen Düsseldorf beschwert sich die Passagierin über die Zustände vor Ort. Gerne hätte sie auch Fotos gepostet, doch das habe technisch leider nicht geklappt.

Flughafen Düsseldorf – Frau sauer: „Sieht so Corona-Prävention aus??“

Denn was sie am Airport sah, ließ sie vor einem Problem stehen, das sie nicht nachvollziehen kann. Sie schreibt: „Flughafen Düsseldorf, das kann nicht Euer Ernst sein. Als ‚Ersatz‘ für den Skytrain setzt Ihr überfüllte Busse sein!!! Sieht so Corona-Prävention aus???? Das ist eine Schweinerei!!!!“

Am Flughafen Düsseldorf befördert der Skytrain die Reisenden zum Terminal. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Was sie nicht verstehen kann: Beim Check-in, im Wartebereich und überall sonst, wo viele Menschen sich anhäufen, muss Abstand gehalten werden. In einem Bus aber nicht?

Der Flughafen Düsseldorf reagiert auf den wütenden Beitrag der Frau. Ein Mitarbeiter schreibt: „Ab dem kommenden Montag wird montags bis samstags im Betriebszeitraum von 6 bis 22 Uhr bei Bedarf ein zweiter Skytrain-Zug eingesetzt. Darüber hinaus wird der Ersatzverkehr in den Randzeiten, das heißt vor 6 Uhr und nach 22 Uhr, mit zusätzlichen Bussen verstärkt.“

Außerdem verweist der Airport auf das Tragen einer Maske, sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden.

Flughafen Düsseldorf: Weiteres Problem am Airport

Doch das ist nicht alles, was der Passagierin bitter aufstößt. Desinfektionsmittel seien ebenfalls rar. „Im Terminal A haben wir drei Anläufe gestartet, bevor wir einen funktionsfähigen Desinfektionsautomaten gefunden haben und nutzen konnten!“

Um ihre tiefe Verärgerung zu demonstrieren, setzt sie noch einen drauf: „Im Gate A 26-30 befinden sich übrigens gar keine Desinfektionsmittel!!!“ Auf diese Vorwürfe hat der Flughafen Düsseldorf dann aber nicht mehr reagiert.

Ein vergleichbares Erlebnis hatte ein Passagier, der ebenfalls am Flughafen Düsseldorf war. Er stellt den Airport zu Rede.