Flughafen Düsseldorf: Irrer Flieger gesichtet! DAS steckt dahinter

Flugzeuge gibt es am Flughafen Düsseldorf wahrlich genug. Doch jetzt ist ein Flieger an dem Airport aufgetaucht, der ziemlich heraussticht. Was hat es damit auf sich?

Da staunten die Passagiere des Flughafen Düsseldorf nicht schlecht, als sie plötzlich diesen besonderen Flieger auf der Landebahn sahen: Blau-weiß gestreift, dazu die XXL-Aufschrift „Danke, Tecke“ an der Seite. Das Flugzeug gehört der Condor Airline. Es ist ein ganz besonderes Exemplar.

Flughafen Düsseldorf klärt über Flieger auf

Und um die Besonderheit des Fliegers wusste auch der Düsseldorfer Airport selbst und teilte am Freitag (22. Dezember) in einem Facebook-Beitrag mit: „Am Mittwoch feierlich enthüllt, heute auf dem Weg zu den Seychellen: Das neueste Condor-Airlines-Flottenmitglied landete am Montagabend aus Toulouse an unserem Airport.“

Im Condor Technik Hangar fanden seitdem alle erforderlichen Checks und Abnahmen statt, sodass die Maschine am Mittag des besagten Tags zum kommerziellen Erstflug abhob, hieß es weiterhin in dem Social-Media-Beitrag. Über Frankfurt ging es für Flug DE2302 dann am Nachmittag weiter in Richtung Indischer Ozean.

Wer ist „Tecke“?

Und der Düsseldorfer Airport lieferte dann auch direkt die Erklärung, was es mit der besonderen Bemalung auf sich hat: „Im Rahmen eines exklusiven Events wurde die Sonderbemalung der neuen Maschine Mittwochabend zu Ehren des langjährigen Condor-CEOs Ralf Teckentrup, der zum Jahresende in den Ruhestand tritt, am DUS vorgestellt.“

In der Kennung D-ANRT würden sich nicht nur die Initialen des scheidenden Geschäftsführers wiederfinden, sondern die A330neo trägt außerdem den Schriftzug “danke, tecke”, mit dem sich Condor bei Ralf Teckentrup („Tecke“ ist sein Spitzname in der Luftfahrtbranche) für 20 Jahre „unermüdliches“ Engagement als Chef der Airline bedanken wolle.