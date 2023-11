Flughafen Düsseldorf: Besonderes Angebot zu Weihnachten – Kunden können richtig sparen

Am Donnerstag, 23. November, ist es endlich soweit: In Düsseldorf beginnt die Weihnachtsmarktsaison. Überall in der Stadt findet man schon die charakteristischen Buden und auch das Riesenrad auf dem Burgplatz steht schon. Die ganze Stadt und ihre Besucher freuen sich schon auf den typischen Glühweinduft und leckere Köstlichkeiten wie Bratwurst, Reibeplätzchen und Co. Doch es gibt ein Problem: Wie kommt man bei dem zu erwartenden Ansturm überhaupt in die Altstadt?

+++ Weihnachtsmarkt Duisburg: Teuer-Schock bei beliebter Leckerei! „Schön ist anders“ +++

Der Flughafen Düsseldorf hat sich dafür ein ganz besonderes Angebot ausgedacht, mit dem die Besucher richtig sparen können.

Flughafen Düsseldorf: Gemeinsames Angebot von Flughafen und Rheinbahn

Parken ist in der Landeshauptstadt auch außerhalb der Weihnachtszeit eine echte Herausforderung. Knappe Parkplätze und horrende Parkgebühren haben schon so manchem den letzten Nerv geraubt. Damit der Besuch des Düsseldorfer Weihnachtsmarktes nicht im Park-Desaster endet, haben sich der Flughafen und die Rheinbahn zusammengetan und eine Lösung gefunden. Und die kann sich sehen lassen!

Auch interessant: Flughafen Düsseldorf will beliebten Service wieder einführen – Passagiere horchen auf

Um den An- und Abfahrtsstau sowie die Parkplatzsuche zu umgehen, bietet sich die so genannte Park-&-Ride-Alternative an. Wer also mit dem Auto zum Düsseldorfer Weihnachtsmarkt fahren möchte, kann sich am Flughafen Düsseldorf das Park-&-Ride-KombiTicket kaufen. Damit kann man bequem am Bahnhof parken und mit der Rheinbahn bis zur Heinrich-Heine-Allee fahren.

Günstige KombiTickets für Parken und Stadtbahn

Das Angebot garantiert nicht nur einen sicheren Parkplatz, sondern ist auch günstiger als das Parken in der Altstadt. Das KombiTicket, welches Parkschein und Fahrkarte in einem ist, wird es in zwei Varianten geben. Das Angebot gibt es einmal für drei oder für fünf Personen zum Preis von zwölf beziehungsweise 17 Euro. Es berechtigt dann zum Parken bis zu acht Stunden zwischen 9 Uhr morgens und 1 Uhr nachts. Darüber hinaus berechtigt das Ticket zur kostenlosen Nutzung der Stadtbahn für den Hin- und Rückweg des Weihnachtmarkts.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Der Flughafen-Parkplatz P13 ist am besten über die A44 und die B8 zu erreichen. Nur vier Minuten vom Parkplatz entfernt befindet sich die Haltestelle „Lohhausen“, von wo aus die U79 alle zehn Minuten in die Altstadt zur Heinrich-Heine-Allee fährt.

Weitere spannende Themen:

Das Angebot ist ab sofort online unter www.dus.com/parkandride buchbar. Für alle, die mit dem Auto nach Düsseldorf auf den Weihnachtsmarkt fahren, ist das KombiTicket auf jeden Fall eine gute Option, die Zeit und Nerven spart.