Flughafen Düsseldorf mit großer Änderung – Reisende werde es an Ostern zu spüren bekommen

Viele Menschen nutzen die Osterferien, um dem wechselhaften Aprilwetter in Deutschland noch einmal mit dem Flugzeug zu entfliehen. Gerade vom Flughafen Düsseldorf aus sind viele sonnige Ziele erreichbar. Doch wer schon einmal zur Ferienzeit geflogen ist, weiß: Man sollte viel Zeit einplanen, denn es kann richtig voll werden. In den diesjährigen Osterferien rechnet der Flughafen mit 880.000 Reisenden.

Um sich für das enorme Verkehrsaufkommen zu wappnen und ewig lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle und Gepäckabgabe zu vermeiden, hat der Flughafen nun einige große Änderungen vorgenommen.

Flughafen Düsseldorf mit wichtiger Ankündigung

Der Düsseldorfer Airport hat sich nach eigenen Angaben „bestens auf die steigenden Verkehrszahlen vorbereitet.“ Um die Abläufe bei der Gepäckabfertigung zu vereinfachen und lange Wartezeiten zu verkürzen, wird auf neue Technologien gesetzt. So sind bereits zahlreiche Automaten im Terminal zu finden. An den „Self Bag-Drop“-Automaten können Passagiere ihr Gepäck selbst aufgeben. Dazu wird zunächst die Bordkarte an einem Monitor gescannt und anschließend ein Gepäckanhänger gedruckt.

Diesen klebt der Passagier dann als Schlaufe um den Griff seines Koffers und kann ihn so selbstständig auf das Band des Check-in-Automaten legen. Videoclips erklären den Ablauf vor Ort und Servicekräfte stehen den Passagieren bei Bedarf zur Seite, wie der Flughafen Düsseldorf mitteilt. Bislang ist das jedoch nur bei den Airlines Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss sowie Eurowings möglich.

Schneller durch die Sicherheitskontrolle

Auch für die Sicherheitskontrolle hat sich der Flughafen Düsseldorf etwas überlegt. Passagiere können sich ab dem 28. März 2023 ein festes Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Dieser Service ist kostenlos und soll dafür sorgen, dass Wartezeiten vermieden werden. Außerdem wurden sieben moderne CT-Scanner aufgestellt, durch die Passagiere ihr Handgepäck nicht mehr auspacken müssen, da die Scanner genaue 3D-Bilder liefern „Dies verbessert die Effizienz an den Sicherheitskontrollen und erhöht den Komfort für die Passagiere“, heißt es vom Flughafen Düsseldorf.

Insgesamt werden am Flughafen Düsseldorf mehr als 160 Destinationen durch rund 60 Fluggesellschaften angeflogen. Die Verantwortlichen werden nach eigenen Angaben alles dafür tun, dass „die Passagiere entspannt und zufrieden in ihren Urlaub starten können.“