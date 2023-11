Hund in Essen angeblich weggelaufen: Mann bittet Mädchen (9) um Hilfe – dann wird es abscheulich

Auf dem Friedhof Kray, an der Rodenseelstraße in Essen gegenüber der Munscheidstraße, wird eine kleine Welt am Donnerstag (23. November) plötzlich aus den Angeln gehoben.

Ein unbekannter Mann spricht ein neunjähriges Mädchen an. Der Grund? Sein Hund ist angeblich entwischt. Er braucht ihre Hilfe, um das verlorene Tier zu finden. Doch was dann geschieht, ist jenseits jeglicher Vorstellungskraft.

Essen: Mann bittet Mädchen (9) um Hilfe – dann wird es abscheulich

Das Mädchen lässt sich nichtsahnend auf das Spiel ein. Sie bietet ihre Unterstützung an. Er gibt vor, tieftraurig zu sein und sie könne ihn trösten. Doch dann nimmt die Situation eine abscheuliche Wendung an. Der Unbekannte umarmt das Mädchen und fragt sie – fast schon dreist -, ob sie nicht ihre Hose ausziehen könne.

Das Mädchen ist schockiert. Sie erhebt ihre Stimme, sagt mehrmals ein klares „NEIN“. Der Mann erkennt endlich, dass sein böses Spiel nicht aufgehen wird. Er entfernt sich und taucht ab in Richtung Rodenseelstraße in Essen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr ist nun in Alarmbereitschaft. Sie sucht nach Zeugen, nach allen, die am 23. November auf dem Friedhof oder im Bereich der Rodenseelstraße waren. Diejenigen, die vielleicht einen Mann mit einem jungen Mädchen bemerkt haben. Denn wir alle wissen, dass diese Tat kein Einzelfall bleiben darf. Wer weiß, wie viele Augen diese Szene beobachtet haben? Jeder Blick, jede beobachtete Geste könnte der Schlüssel zur Gerechtigkeit sein.

Die Beschreibung des Täters ist fragmentarisch, aber dennoch von Bedeutung. Im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Wenige dunkle Haare, akzentfreies Deutsch. Darüber hinaus trug er ein schwarzes Sweatshirt mit einer grellweißen „Nike“-Aufschrift und eine Jeanshose. Merkmale, die helfen könnten, den Mann in den Fängen seiner eigenen Dunkelheit zu entlarven. Melde dich umgehend bei der Polizei in Essen unter der 0201/829-0, wenn du Hinweise haben solltest.