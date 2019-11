Düsseldorf: 1500 Menschen feiern in Diskothek – plötzlich fallen Schüsse

In einer großen Diskothek in Düsseldorf wurden im Treppenhaus in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Schüsse abgegeben.

Düsseldorf. Mega-Schock in Düsseldorf! In einer großen Diskothek an der Bahnstraße in Düsseldorf wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Schüsse abgegeben. Die Hintergründe sind bisher nicht geklärt.

Die Schüsse sollen aus einer scharfen Waffe gekommen sein. Darauf deuten Hülsen und Einschusslöcher. Verletzt wurde niemand.

Düsseldorf: Schüsse in Treppenhaus von Diskothek

Im Treppenhaus der Diskothek in Düsseldorf kam es zu mehreren Schüssen durch einen Unbekannten. Das Treppenhaus diente als Fluchtweg für die Diskothek. Die Polizei fahndet nun mit Hochdruck nach dem Mann. In der Nacht war sie mit einem Großaufgebot vor Ort. Polizisten waren mit Maschinenpistolen, Helmen und schusssicheren Westen ausgerüstet.

Die größte Diskothek auf der Bahnstraße ist die Nachtresidenz. Die Tat hätte drastische Folgen haben können: Denn zum Tatzeitpunkt feierten etwa 1.500 Personen in der Diskothek. Dabei hätte es nicht nur durch Verletzte durch die Schüsse selbst, sondern auch durch eine mögliche Panik kommen können.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, fehlte vom Schützen jede Spur. Auch über die Hintergründe oder das Motiv ist wenig bekannt. Die Polizei vermutet, es könnte sich um Streitigkeiten im „Milieu“ gehandelt haben. (dav)