Düsseldorf: Rekordverdächtig! So teuer war eine Immobilie an der Kö noch nie

Düsseldorf. Wer in Düsseldorf nach einer bezahlbaren Wohnung sucht, muss eine Menge Geduld mitbringen.

Denn die Immobilienpreise in Düsseldorf sind wie in vielen anderen Gegenden in Deutschland durch die Corona-Pandemie erneut in die Höhe geschossen.

Miet- und Eigentumspreise in Düsseldorf schießen in die Höhe

Und dabei war es vorher schon nicht gerade günstig, in der Landeshauptstadt NRWs zu leben.

Doch nun wurden erneut deutliche Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt in Düsseldorf gemeldet.

Günstig ist auf der Kö in Düsseldorf gar nichts. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

Einfamilienhausgrundstücke sowie Grundstücke für Mehrfamilien- oder Geschäftshäuser haben eine Preissteigerung von bis zu 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, bei den Gewerbegrundstücken von etwa 5 Prozent, heißt es von der Stadtverwaltung Düsseldorf.

Wunsch nach Eigenheim ist nach wie vor groß

Für Eigenheime in mittleren bis guten Lagen, wie beispielsweise im Stadtteil Benrath, muss eine Käuferin oder ein Käufer daher mit Bodenrichtwerten von 1.150 bis 2.000 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche rechnen.

„Der Wunsch nach einem Eigenheim ist in der jetzigen Zeit ungebrochen. Aufgrund des äußerst knappen Angebots und der historisch niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt ist noch kein Ende der Preisentwicklung absehbar“, sagt Thomas Weindel, Vorsitzender des Gutachterausschusses Düsseldorf.

An der Kö sind die Preise auf Rekordniveau

Doch besonders horrende Preise werden weiterhin an der Luxusstraße Düsseldorfs aufgerufen, an der Kö.

Im Markt der Büro- und Geschäftshausgrundstücke sticht der Bodenrichtwert an der Königsallee wiederum mit einem neuen Rekordwert von 55.000 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche heraus. Auch wenn diese Bürokomplexe mittlerweile zurückhaltender gekauft und angemietet werden - Homeoffice und weiter anhaltende Kontaktbeschränkungen sind schuld daran - schießen auch hier die Preise in die Höhe.

Wer zur Miete lebt, muss teilweise tiefer in die Tasche greifen als noch im Vorjahr.

Mieten steigen ebenfalls im Durchschnitt

Wie Immobilienscout24 bekannt gibt, liegt der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für eine 30m²-Wohnung aktuell bei 14,78 Euro. Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 11,61 Euro/m² Miete. Der durchschnittliche Mietpreis für eine 100m²- Wohnung in Düsseldorf liegt zur Zeit bei 12,95 Euro/m².

Zum Vergleich: Kleine Wohnungen waren 2021 mit 18,91 Euro/m² deutlich teurer, mittlere und große Wohnungen sind auf einem ähnlichen Niveau geblieben. (fb)