Hauptbahnhof Düsseldorf: Schrecklicker Vorfall! Mann tritt 82-Jährigen die Rolltreppe runter

Einfach nur schlimm, was sich am Donnerstag am Hauptbahnhof in Düsseldorf ereignet hat.

Dort soll ein 32-jähriger Reisender einem 82-Jährigen gegen den Kopf getreten haben, sodass dieser eine Rolltreppe hinabstürzte. Dabei erlitt der Mann mehrere Verletzungen. Die Bundespolizei eilte zum Einsatzort. Nun laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der schlimmen Tat.

Brutale Attacke am Hauptbahnhof Düsseldorf

Nach Angaben der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin ereignete sich der brutale Vorfall am Donnerstagnachmittag (10. August) gegen 14.30 Uhr. Zeugen machten Beamte der Bundespolizei darauf aufmerksam, dass es am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen und einem 82-Jährigen gekommen war.

Der jüngere der beiden Männer soll demnach dem 82-Jährigen gegen den Kopf getreten haben, wodurch er die Rolltreppe hinunterstürzte. Bei dem Sturz erlitt der Mann eine Platzwunde an der linken Kopfseite sowie Verletzungen an den Händen.

Mutmaßlicher Täter verhaftet

Beamte der Bundespolizei stießen am Treppenaufgang zu Gleis 16 des Hauptbahnhofs in Düsseldorf auf den Geschädigten und den Tatverdächtigen. Der schlimme Vorfall wurde durch Zeugenaussagen und die Auswertung von Überwachungsvideos bestätigt. Für den Verletzten wurde ein Rettungswagen angefordert, der den 82-Jährigen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus brachte.

Die Bundespolizisten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Bundespolizeirevier. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige an das Polizeigewahrsam Düsseldorf übergeben. Am Folgetag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.