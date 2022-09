Düsseldorf: Heftig! Mann wollte Bombe an Realschule zünden – nur deshalb kam es nicht zur Tat

Schlimm, was ein Mann am Mittwoch (28. September) in Düsseldorf vorhatte. Wäre sein Plan aufgegangen, würde eine Realschule in der Stadt jetzt vielleicht in Trümmern liegen.

Nur einer Eingebung ist zu verdanken, dass der 23-Jährige sein Vorhaben, die Schule in Düsseldorf zu sprengen, nicht durchziehen konnte.

Düsseldorf: Bombe in der Tasche – am Hauptbahnhof fällt der 23-Jährige auf

In der Nacht zu Mittwoch fiel der Polizei am Hauptbahnhof der 23-Jährige auf. Gegen 3.45 Uhr sprachen die Beamten den Solinger an. Der soll dann gestanden haben, eine selbst gebastelte Bombe in seiner Tasche dabeizuhaben.

Nach ersten Informationen soll er vorgehabt haben, diesen Sprengsatz an der Flora-Realschule zu zünden. Damit wollte er jedoch niemanden verletzen, sondern nur das Gebäude beschädigen. Deshalb hatte er den Plan in der Nacht umsetzen wollen, wenn sich dort keine Personen aufhalten.

Die Polizei durchsuchte vorsichtshalber das Gebäude.

Welche Motivation der Mann für die Tat hatte, ist noch unklar. Vermutet wird ein psychisches Problem. Terroristische Hintergründe schließen die Ermittler zurzeit offenbar aus.