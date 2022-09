Düsseldorf: Junger Mann hat Anschlagsplan – er stoppt sich selber

Ein verwirrt wirkender Mann erschien am frühen Mittwochmorgen in der Bundespolizei-Wache am Hauptbahnhof Düsseldorf.

Das, was der 23-Järhrige bei der Selbstanzeige zu sagen hatte, löste eine Kette von Einsätzen aus. Spezialisten des LKA wurden hinzugerufen.

Düsseldorf: Junger Mann erzählt von Anschlagsplan – er zeigt sich selbst an

Der Mann erzählte den Polizeibeamten, dass er den Gedanken habe, eine große Sachbeschädigung an einem Gebäude zu begehen. Er sprach hierbei nach offenbar von der Realschule in Düsseldorf-Unterbilk. Der Verdächtige soll eine selbstgebastelte Bombe erwähnt haben, aber beteuert haben, dass er niemanden verletzen wolle.

Daraufhin untersuchten LKA-Spezialisten die mitgeführten Gegenstände des Mannes direkt im Wachgebäude der Bundespolizei auf ihre Gefährlichkeit hin. Sie gaben erste Entwarnung. Eine akute Gefährdung bestand offenbar nicht.

Bundespolizei in Düsseldorf: 23-Jähriger stellt sich und bittet um psychiatrische Hilfe

Der 23-Jährige bat um psychiatrische Hilfe. Die Einweisung in eine psychiatrische Klinik wird geprüft.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und zum Gesundheitszustand des Mannes dauern an.