Deutsche Bahn: Wichtige Strecke in NRW monatelang gesperrt – Kunden reißt die Hutschnur!

Diese Nachricht dürfte Kunden der Deutschen Bahn in NRW jetzt gar nicht schmecken! Denn ausgerechnet eine wichtige Strecke im Ruhrgebiet muss jetzt für fast zwei Monate dicht bleiben. Verspätungen, Ausfälle und Chaos sind da vorprogrammiert.

Die Sperrung betrifft laut Deutsche Bahn den Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Hamm und Hagen. Schuld daran sei der Ausbau der A1 am Kreuz Dortmund/Unna, der auch den Bahn-Konzern zu Maßnahmen zwingt. In wenigen Wochen ist es bereits so weit.

Deutsche Bahn in NRW: Achtung, Sperrung!

Wie „Wa.de“ auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn erfahren hat, führt die Bahn in einem Zeitraum von fast zwei Monaten Arbeiten an Gleis- und Lärmschutzanlagen in NRW sowie Eisenbahnüberführungen durch.

Kurz nach dem Herbstferienbeginn in NRW – am 19. Oktober – sollen die notwendigen Arbeiten starten. Erst am 17. Dezember, und damit mitten in der Vorweihnachtszeit, werden sie enden. Und das hat nicht nur für Regional-Züge zwischen Hamm und Hagen heftige Folgen.

DIESE Verbindungen fallen flach

Laut dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) führen die Baumaßnahmen zu einigen Zugausfällen. Demnach fallen der RE7 zwischen Unna und Hagen, der RE13 zwischen Hamm und Hagen, die RB53 zwischen Dortmund und Iserlohn sowie die RB59 zwischen Holzwickede und Unna aus. Es soll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, der bereits am Freitag (18. Oktober) um 20.30 Uhr beginnt und bis Dienstag (17. Dezember), 14 Uhr, andauert.

Doch auch der Fernverkehr wird durch die Maßnahme der Deutschen Bahn in NRW schwer getroffen. So fallen alle ICE- und IC-Verbindungen zwischen Köln, Wuppertal und Hagen aus. Diese Einschränkungen kommen auf DB-Kunden zu:

ICE-Sprinter Bonn – Köln – Berlin: Diese Züge entfallen.

Diese Züge entfallen. ICE-Linie Köln – Wuppertal – Hannover – Berlin: Diese Züge verkehren nur auf dem Abschnitt zwischen Hamm und Berlin. Hierdurch entfallen die Halte in Köln, Wuppertal und Hagen.

Diese Züge verkehren nur auf dem Abschnitt zwischen Hamm und Berlin. Hierdurch entfallen die Halte in Köln, Wuppertal und Hagen. ICE-Linie Bonn – Wuppertal – Hannover – Berlin: Diese Züge werden zwischen Hagen und Hamm umgeleitet. Dabei verlängert sich die Fahrzeit um rund 20-30 Minuten. Hierdurch verändern sich die Ankunfts- und Abfahrtszeiten zwischen Köln und Hamm. Die Züge halten zusätzlich in Dortmund. Die Züge starten/enden abweichend in Köln Messe/Deutz. Hierdurch entfallen die Halte in Bonn und Köln Hbf.

Diese Züge werden zwischen Hagen und Hamm umgeleitet. Dabei verlängert sich die Fahrzeit um rund 20-30 Minuten. Hierdurch verändern sich die Ankunfts- und Abfahrtszeiten zwischen Köln und Hamm. Die Züge halten zusätzlich in Dortmund. Die Züge starten/enden abweichend in Köln Messe/Deutz. Hierdurch entfallen die Halte in Bonn und Köln Hbf. IC-Linie Frankfurt – Siegen – Hamm – Münster: Via Unna verkehrende Züge werden zwischen Iserlohn-Letmathe und Hamm umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Schwerte (Ruhr) und Unna. Die Züge halten zusätzlich in Dortmund.

Bahn-Fahrer brauchen ab Ende Oktober in NRW also starke Nerven – oder müssen für gut 1,5 Monate auf ein Auto oder eine Mitfahrgelegenheit ausweichen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Deutsche Bahn ihren Zeitplan auch einhält und es am Ende nicht auch noch zu Chaos in der Weihnachtszeit kommt!