Deutsche Bahn in NRW mit großen Plänen – nicht nur Pendlern schlackern bei diesen Nachrichten die Ohren!

Erst der Mega-Streik bei der Deutschen Bahn in NRW und dann die großen Baustellen während der Osterferien. Doch müssen Pendler und Co. auch noch lange danach weiterbangen.

Denn die Deutsche Bahn hat in NRW noch größere Pläne. Und die betreffen dann nicht mehr nur Bahnfahrer.

Deutsche Bahn in NRW: Große Baustelle bis Ende Mai

Die DB will auch nach den Osterferien noch weitere Baustellen in NRW anpacken. Los geht’s am 14. April im Nahverkehr zwischen Bottrop und Recklinghausen sowie Haltern am See. Hier wird an den Gleisen, Weichen und Brücken sowie an der neuen Haltestelle Werten-Westerholt gearbeitet. Die Weiche im Bereich Gelsenkirchen-Buer Nord muss erneuert und das Gleisbett instand gesetzt werden. Zudem plant die DB drei neue Eisenbahnüberführungen an der Herner Straße, am Reitkamp und an der Kaiserstraße in Herten.

Ab dem 14. April um 20.30 Uhr bis zum 25. Mai um 23.00 Uhr wird es daher zu massiven Einschränkungen auf der S-Bahn-Linie S9 der DB Regio kommen. Während der Arbeiten werden die Fahrten zwischen den Hauptbahnhöfen Bottrop und Recklinghausen ausfallen. Es wird jedoch Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Gleiches gilt für die Züge zwischen Bottrop Hauptbahnhof und Haltern am See.

Hier geht den Rest des Jahres nichts mehr

Die nächste Baustelle startet ebenfalls am 14. April wird aber deutlich länger andauern. Denn hier will die DB die Eisenbahnbrücke über der Rosmarinstraße in Düsseldorf erneuen. Gleichzeitig soll die Durchfahrt unter der Brücke verbreitert werden – von acht auf 19 Meter. Das alles will die Deutsche Bahn bis zum Januar 2024 schaffen.

Das führt zu umfassenden Sperrungen in unterschiedlichen Bauphasen. Von Anfang an bis zum 22. Dezember 2023 sowie vom 2. bis 19. Januar 2024 wird die Rosmarinstraße komplett für den Autoverkehr gesperrt und auch Linienbusse müssen dann einen Umweg fahren. Jeweils vom 3. bis 24. Mai 2023 und vom 23. bis 28. November 2023 können dann auch Radfahrer und Fußgänger nicht mehr drunter hindurch. Anwohner können weiterhin auf den Hagebuttenweg über die Ronsdorferstraße gelangen.

Deutsche Bahn bittet Anwohner um Verständnis

Somit sind nicht nur Bahn-, sondern auch Fahrradfahrer und sogar Fußgänger von den Baustellen und Sperrungen betroffen. Doch selbst vor den Anwohnern macht die Deutsche Bahn nicht Halt. Sowohl bei der ersten Baustelle als auch bei der zweiten wird es nämlich ziemlich laut werden – in Düsseldorf sogar in der Nacht. Jeweils vom 14. April bis zum 26. Mai und vom 24. bis 27. November wird es auch nächtlichen Arbeitslärm geben.

„Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden“, entschuldigt sich die DB vorab. „Wir bitten die Reisenden und Anwohner:innen um Verständnis. Die betroffenen Anwohner werden direkt informiert.“

Weitere Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es online auf den Seiten der Deutschen Bahn, auf zuginfo.nrw und über die „DB Bauarbeiten“-App sowie über die Aushänge an den Bahnsteigen.