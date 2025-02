Teuerste Currywurst in NRW? Gäste rasten aus

Von Grönemeyer besungen, von Altkanzler Schröder gelobt, bis heute beliebt: Die Currywurst schmeckt den Deutschen seit Jahrzehnten. Sogar im Berliner Nobelhotel Adlon gibt es die Wurst seit 2019 – natürlich mit einer Prise Blattgold, wie es sich für ein Nobelhotel gehört.

Kein Wunder, dass der Preis für diese Luxuswurst extrem hoch ist. Doch nicht nur in Berlin, auch in NRW müssen Würstchenliebhaber tief in die Tasche greifen. Doch genau das sorgt nicht für Freunde, sondern für Entsetzen und Ärger.

„Reinste Abzocke“: Currywurst-Bude in NRW schockt Besucher

Der Currywurst-Preis im „Bobhaus“ in Winterberg (NRW) übersteigt inzwischen alle Vorstellungen. 18,80 Euro zahlt der Gast hier für eine Portion mit Pommes – und das ohne Blattgold. Laut Wirt Hardy Diemel liegt das nicht nur am Preis, sondern auch an der Qualität der Wurst.

So bestehe die Currywurst aus Kalbfleisch, was sich auch im Preis niederschlage. Außerdem sei die Portion großzügig bemessen. Doch nicht nur das sei für den stolzen Preis verantwortlich, wie Diemel gegenüber DER WESTEN erklärte (>> mehr hier).

Trotz seiner Erklärungen toben die User im Netz. „Lächerliche Preisvorstellung für eine 0815 Pommesbude. Nicht zu empfehlen!“, betonte so ein Nutzer. „Diese Preise sind ja wirklich nicht mehr normal. Reinste Abzocke“, wütet auch ein weiterer Besucher. Und damit ist er wohl nicht alleine, denn eine andere Person meint: „Eigentlich ein schönes Restaurant, aber die Preise sind derart unverschämt, dass Lage und Aussicht das nicht auszugleichen vermögen“.

Currywurst-Preise in NRW: User toben

Aber offensichtlich schmeckt ihnen nicht nur der Preis der Wurst nicht, sondern auch das Verhalten in der Gastronomie stößt ihnen so sauer auf. So bewerten fast 40 Personen (Stand: 5. Februar 2025) das Restaurant als nicht familienfreundlich und schreiben Kommentare wie:

„Katastrophe! Ich kann verstehen, wenn nicht jeder die Toilette benutzen soll, der kein Gast ist. Aber kleine Kinder nicht zur Toilette gehen zu lassen, ist eine Unverschämtheit!“

„Super unfreundlich zu Kindern“

„Während meine Schwiegermutter noch den Euro für die Toilette suchte, gingen die Kinder schon durch das Drehkreuz. Daraufhin wurden sie angeschrien, rausgeworfen und mit Hausverbot belegt.“

Doch es gibt nicht nur negative Kommentare bei Google, denn einige Gäste genossen ihren Aufenthalt im Bobhaus in NRW bisher wohl sehr. So schreibt eine Userin: „Das Bobhaus ist eine sehr schöne Alm in Winterberg. Sehr schöne Aussicht, leckeres Essen mit guten Getränken.“ Auch eine andere Person erzählt: „Nette Bedienung, toller Blick und leckere Bratwurst“.

Bleibt nur noch eines zu sagen: Jeder hat seine eigene Meinung und die Currywurst hat es definitiv in sich – ob man sie für den Preis wirklich kaufen muss, bleibt wohl jedem selbst überlassen.