Bußgeld-Hammer in NRW: Wer diese neue Regel missachtet, muss bis zu 5.000 Euro blechen

Ob Spanien, Italien oder Vietnam – viele Menschen träumen von Reisen in sonnige Länder. Und es ist nicht nur die Kultur und das leckere Essen, die diese Ziele so verlockend machen, sondern vor allem die wärmende Sonne. Doch aufgepasst – diese Sonne könnte nun in NRW ein teures Thema werden.

Denn wer jetzt nicht aufpasst und sich an diese Regel hält, muss ein XXL-Bußgeld bezahlen.

Bußgeld: Solarpflicht in NRW

In vielen deutschen Bundesländern gibt es bereits gesetzliche Vorgaben, die Gebäudeinhabern vorschreiben, Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen auf ihren Dächern zu installieren. Diese sogenannte Solarpflicht soll den Anteil erneuerbarer Energien steigern und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Und nun zieht auch NRW nach: Ab Januar 2024 müssen alle Nichtwohngebäude mit Solaranlagen ausgestattet sein. Doch es wird noch konkreter: Ab 2025 müssen auch Neubauten von Wohngebäuden damit ausgestattet sein, und ab 2026 gilt die Pflicht bei vollständigen Dachsanierungen.

„Die Solarpflicht gilt für alle Neubauten, deren Bauantrag seit dem 1. Januar 2025 ge-

stellt wird – bereits 2024 genehmigte neue Wohngebäude, deren Bau erst 2025 beginnt, sind also noch nicht betroffen“, erläutert auch Landesverbandspräsident Konrad Adenauer.

Und an diese Regel sollte man sich halten, denn weiter wird gemahnt, dass wer diese Regel nicht beachtet beim „Ein- oder Zweifamilienhaus mit 5.000 Euro Bußgeld rechnen“ muss. Und beim Mehrfamilienhaus wird es noch happiger – hier kann „bis zu 25.000 Euro“ verlangt werden.

Es gibt Ausnahmen

Keine Panik, es gibt auch Ausnahmen. So sind Dächer mit einer Fläche von weniger als 50 Quadratmetern von der Solarpflicht befreit. Auch Gartenhäuser und Garagen müssen keine Solaranlagen installieren. Sollte es technisch unmöglich oder wirtschaftlich untragbar sein, eine Solaranlage zu installieren, entfällt die Pflicht ebenfalls. Das gilt etwa, wenn das Dach ausschließlich nach Norden ausgerichtet ist und somit keine ausreichende Sonneneinstrahlung gewährleistet werden kann.

Die Regeln rund um die Solarpflicht in NRW sind also klar – wer mit dem Bau eines Hauses oder einer Sanierung liebäugelt, sollte sich also früh informieren. Dass schont nicht nur den Geldbeutel, sondern vor allem auch das Klima.