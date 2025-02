Bundestagswahl in NRW: Irres Ergebnis – DAMIT hat niemand gerechnet

NRW und der Rest von Deutschland haben gewählt: Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wählten die Bürgerinnen und Bürger, um eine Nachfolger-Regierung für die gescheiterte Ampel-Koalition zu bekommen. Wahlsieger ist die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz, während sich die Werte der AfD bundesweit quasi verdoppelten (>> mehr zur Bundestagswahl 2025 findest du hier).

Ein Blick auf die regionalen Wahl-Unterschiede in Deutschland fördert dabei jedoch häufig Interessantes zu Tage. Denn eine Partei, die bei der Bundestagswahl 2025 einen unerwarteten Erfolg hinlegte, konnte auch in NRW viele Wähler überzeugen.

Die Rede ist von der Linkspartei, die seit der Auflösung ihrer Fraktion zuletzt nur noch als „Gruppe“ im deutschen Bundestag präsent war. Nach dem Austritt von Sahra Wagenknecht – bis dato eine der populärsten Linken-Politikerinnen – und der Gründung ihres BSW, zu dem auch mehrere Parteigenossen überliefen, stimmten einige Experten bereits den Abgesang auf „Die Linke“ an.

Doch der Wahlkampf des Co-Parteivorsitzenden Jan van Aken und der Gruppenvorsitzenden Heidi Reichinnek wurde zum vollen Erfolg – 8,8 Prozent konnte die Linke bei der Bundestagswahl 2025 erreichen. Damit hat sie sich einen Platz im nächsten deutschen Bundestag gesichert, während die Ex-Linke Wagenknecht mit ihrem BSW den Einzug ins Parlament knapp verpasst und (wie die FDP von Christian Lindner) an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert.

Ein unerwarteter Erfolg einer plötzlich wieder erstarkten Linkspartei, der auch in NRW zu beobachten ist. Die Linke selbst erklärt sich den Stimmenzuwachs damit, dass man im Wahlkampf nicht nur über Migration und Wirtschaft gesprochen habe, sondern auch einen sehr starken Fokus auf soziale Themen gelegt habe. Das Stichwort „Mietendeckel“ fiel in TV-Debatten mit Beteiligung der Linken nicht nur einmal.

Entsprechend wenig überraschend ist es, dass die Linkspartei gerade dort in NRW am meisten Zuspruch erhielt, wo beispielsweise das Thema Miete besonders wichtig ist – in den Großstädten!

Mit 14,9 Prozent in Köln (+9), 12,9 Prozent in Aachen (+7,5), 12,4 Prozent in Bonn (+7), 12,5 Prozent in Münster (+7,5), 13,4 Prozent in Bielefeld (+7,1), 10,5 Prozent in Düsseldorf (+6,2), 11 Prozent in Dortmund (+6,4), 10,7 Prozent in Duisburg (+6) erreichte die Linke in vielen großen NRW-Städten zweistellige Werte. In Köln, Aachen, Bonn und Münster landete die Partei sogar vor der AfD.