Büren (NRW): Junge (7) stirbt bei furchtbarem Unglück – 6-Jähriger muss alles mit ansehen

Büren in NRW: Trauernde haben nach dem Tod eines Kindes Kerzen aufgestellt.

Furchtbares Drama am Donnerstagnachmittag in der Kleinstadt Büren in NRW.

Ein Junge (7) ist gegen 16.15 Uhr beim Spielen an einem Denkmal am Loretoberg in Büren ums Leben gekommen. Sein Spielpartner (6) holte sofort Hilfe. Doch für das kleine Kind sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Büren in NRW: Junge beim Spielen erschlagen

Wie die Polizei mitteilte, spielten die beiden Kinder im Bereich eines Gedenkkreuzes in Büren. Das war an einem Hang unmittelbar neben der Straße Loretoberg auf einem Betonpodest aufgestellt.

Plötzlich löste sich das etwa 90 Zentimeter große Sandsteinkreuz vom Sockel und fiel genau auf den Siebenjährigen. Der erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Das ist die Stadt Büren in NRW:

Kleinstadt im Kreis Paderborn

Einwohner: Rund 21.400

Grenzt unter anderem an Paderborn und Brilon

Bürgermeister: Burkhard Schwuchow (CDU)

Der kleinere Junge schrie sofort seine Eltern um Hilfe, die in unmittelbarer Nähe standen. Die alarmierten sofort den Notruf und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das lebensbedrohlich verletzte Kind.

Kind in Büren (NRW) verunglückt – Hubschrauber-Einsatz

Zwei Notärzte, mehrere Rettungssanitäter, ein Rettungswagen und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz, um das Leben des kleinen Unfallopfers zu retten.

Doch jegliche Reanimationsmaßnahmen blieben vergeblich. Der Junge verstarb noch am Unfallort. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen, Zeugen und Beteiligte am Rettungseinsatz.

Tödliches Unglück in Büren – viele Fragen offen

Bislang ist völlig unklar, warum sich das Gipfelkreuz gelöst hat. Die Polizei in der NRW-Kleinstadt Büren muss nun ermitteln, wie es zu diesem tragischen Unfall kommen konnte.

Dazu sicherten die Beamten Spuren am Unglücksort und stellten das Sandsteinkreuz sicher. Die Ermittlungen dauern an.