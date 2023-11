Bochum: Kult-Imbiss macht dicht! Hier ging selbst Herbert Grönemeyer ein und aus

Die kulinarische Szene in Bochum verliert erneut ein Stück ihrer Seele, und mit ihr verschwinden auch unzählige Erinnerungen. Ein Ort, an dem selbst der berühmte Herbert Grönemeyer ein und aus ging.

Dieses Mal hat es das beliebte „Grillhaus Zara“ erwischt. „Wir haben hier so viel Herzblut reingesteckt. Solch ein Ende ist bitter“, gesteht Hüseyin Toku, der Inhaber des Imbisses in Bochum, gegenüber der „WAZ„. Nach 17 Jahren voller duftender Grill-Spezialitäten und schmackhafter türkischer Spezialitäten musste er nun die traurige Entscheidung treffen, seine Türen für immer zu schließen.

Bochum: Herbert Grönemeyer war Stammgast im Kult-Imbiss

Das „Grillhaus Zara“, welchen er nach seiner Tochter benannt hat, war kein gewöhnlicher Imbiss. Es war ein Ort des Geschmacks und der Begegnung in Bochum, an dem sich Menschen aus allen Lebensbereichen trafen. Jobcenter-Mitarbeiter, Arbeitsagentur-Besucher, Polizeibeamte, Feuerwehrleute – sie alle kamen, um die Köstlichkeiten des Grillhauses zu genießen.

Sogar der berühmte Herbert Grönemeyer und sein Bruder Dietrich gehörten zu den Stammgästen. Aber nicht nur der Gastraum war stets gut besucht, auch der Lieferservice florierte. Bei „Lieferando“ war das „Grillhaus Zara“ in den Top-Listen in Bochum zu finden, was zweifellos auch an der Qualität der Speisen und dem Engagement der Betreiber lag.

Wieso muss der beliebte Imbiss schließen?

Doch seit Oktober bleiben die Tische mit den 26 Sitzplätzen und der Außenterasse leer sowie die Küche kalt. Der Mietvertrag lief aus und wurde zum Unglück des Imbiss-Betreibers nicht verlängert. Hüseyin Toku muss nun seinen geliebten Imbiss schließen und den Laden leerräumen.

Mit dem „Grillhaus Zara“ verliert Bochum nicht nur einen Ort des guten Essens, sondern auch ein Stück seiner Tradition und Erinnerungen, die mit diesem einzigartigen Imbiss verbunden sind. Wie es mit der beruflichen Zukunft von Hüseyin Toku aussieht und was mit dem Lokal in Bochum geschieht, wo einst Herbert Grönemeyer ein und aus ging, erfährst du hier bei der „WAZ“.