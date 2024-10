Ausflugsziele mit Hund in Düsseldorf: DAS hat die Stadt zu bieten

Ausflugsziele mit Hund in Düsseldorf gibt es wirklich einige – aber es herrschen auch strikte Regeln! In diesem Artikel erfährst du, wo du deinen Hund in Düsseldorf frei laufen lassen kannst und wo du als Hundebesitzer besonders aufpassen musst. Denn Düsseldorf bietet zwar viele Grünflächen und Hundewiesen, aber auch fast so viele Vorschriften.

Damit deine nächste Gassirunde nicht ins Wasser fällt, kannst du dich hier informieren. Und dabei entdeckst du bestimmt noch spannende Ausflugsziele für dich und deinen Hund in Düsseldorf, die vielleicht noch nicht kennst.

Die Grünanlagen und Hundewiesen in Düsseldorf sind ideal für einen entspannten Spaziergang. Foto: imago/Felix Jason

In Düsseldorf leben fast 27.000 Hunde – wahrscheinlich aber weitaus mehr, denn das sind nur die gemeldeten. Rein rechnerisch kann man zumindest sagen, dass in etwa jedem 13. Haushalt in Düsseldorf ein Hund gemeldet ist. Klar, dass sich die Stadt da auch ein bisschen auf die Bedürfnisse von Hund, Frauchen und Herrchen einstellen muss, um Düsseldorf hundefreundlich zu gestalten. Aber auch Hundehalter sollen Rücksicht nehmen. Das gilt besonders, wenn Hund und Halter draußen unterwegs sind.

Beim Planen der nächsten Ausflugsziele mit Hund in Düsseldorf müssen Hundehalter einiges beachten. Denn in Düsseldorf gelten klare und teilweise strikte Regeln für Hundebesitzer: Von der Leinenpflicht über das Wege-Gebot bis hin zu Badeverboten. Aber irgendwie schafft die Stadt den Spagat zwischen Ordnung und Freiheit für Hund und Halter.

Ein humorvoller Hinweis an Hundebesitzer in Düsseldorf – Rücksicht nehmen, damit alle den Spaziergang am Ausflugsziel genießen können. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Frauchen und Herrchen finden in Düsseldorf viele hundefreundliche Ausflugsziele und Freilaufflächen, um gemeinsam mit dem Vierbeiner an der frischen Luft aktiv zu sein. Man muss nur wissen, wo und sich vor allem an die Regeln halten. Ob Gassirunde im Park, Naturgenuss im Bergischen oder ein Spaziergang am Rheinufer – hier findest du die besten Ausflugsziele in Düsseldorf, die sowohl hundefreundlich als auch abwechslungsreich sind.

Ausflugsziel in Düsseldorf: Die schönsten Grünflächen für Hunde

Düsseldorf hat mehr als 30 eingezäunte Hundeauslaufflächen, sodass dein Hund sich austoben kann, ohne dass du ständig die Leine im Griff haben musst. Zu den größten und beliebtesten Freilaufflächen und Ausflugszielen in Düsseldorf gehört die Wiesenfläche am Brücker Bach. Die bietet deinem tierischen Begleiter beeindruckende 15.000 Quadratmeter zum Herumtollen. Die weitläufige Grünfläche erlaubt es deinem Hund, frei zu rennen und mit anderen Vierbeinern zu spielen. Ähnlich groß sind die Flächen an der Vennhauser Allee und am Tannenhof, die sich auch über mehrere tausend Quadratmeter erstrecken.

Abenteuer im Grünen – Freilaufflächen in Düsseldorf bieten viel Platz für Hunde, sich auszutoben. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

In der Innenstadt gibt es ebenfalls zentrale Hundewiesen als Ausflugsziele für deinen Hund in Düsseldorf. Etwa im Hofgarten oder im Rheinpark Golzheim. Diese Plätze bieten dir und deinem Gefährten nicht nur die Gelegenheit, mitten im Stadtleben Gassi zu gehen, sondern auch Sitzgelegenheiten, um eine Pause einzulegen. So kannst du entspannen, während sich dein Hund ein bisschen auspowert.

Ausflug mit Hund in die Wälder von Düsseldorf

Für die Naturfreunde unter den Hundebesitzern ist der Grafenberger Wald ein echtes Highlight unter den Ausflugszielen mit Hund in Düsseldorf. Hier darf dein Hund frei und ohne lästige Leine auf den Waldwegen laufen. Aber nur wenn der Hund auch wirklich auf Herrchen hört und unter Kontrolle ist, so mahnt die Stadt Düsseldorf.

Der Grafenberger Wald lädt in Düsseldorf zu ruhigen Spaziergängen mit Hund und ohne Leine ein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Cavan Images

Abseits der Wege ist aber tabu! So wie in allen Wäldern der Stadt. Der Grafenberger Wald ist aber trotzdem eine schöne Strecke und ein schönes Ausflugsziel in Düsseldorf für jeden Hund, der sich gerne ohne Leine bewegt. Der Grafenberger Wald bietet dir und deinem Hund eine grüne Oase, in der ihr dem Stadttrubel entfliehen könnt. Perfekt für einen Ausflug mit Hund, bei dem auch du viel Natur und auch immer etwas Neues entdecken kannst.

Gassirunden am Rheinufer – aber Achtung!

Das Rheinufer ist natürlich einer der Top-Ausflugsziele mit Hund in Düsseldorf. Die Promenade ist perfekt und bei Herrchen wie Frauchen beliebt für entspannte Gassirunden. In den Landschaftsschutzgebieten entlang des Rheinufers dürfen Hunde sogar ohne Leine laufen. Zumindest so lange es sich nicht um Park- oder Grünanlagen handelt, wie etwa im Rheinpark. Doch Achtung: In den Naturschutzgebieten, wie dem Himmelgeister Rheinbogen und der Urdenbacher Kämpe, herrscht strikte Leinenpflicht! Hier darfst du mit deinem Hund nur auf den ausgewiesenen Wegen spazieren, um die empfindliche Natur zu schützen.

Ein entspannter Spaziergang am Rheinufer mit Hund – Düsseldorf bietet zahlreiche Gassirouten entlang des Flusses. Foto: imago images/Michael Kneffel

Was das Baden am Rheinufer angeht, hat die Stadt Düsseldorf leider schlechte Nachrichten für Hundehalter. Dazu kommen wir aber noch, denn Hundestrände in Düsseldorf sind ein ganz eigenes Thema.

Sightseeing und Kultur mit Hund in Düsseldorf

Wenn du als Ausflugsziel mit Hund in Düsseldorf nicht nur eine Gassirunde suchst, sondern auch etwas erleben möchtest, bietet die Stadt auch einige spannende Optionen. Denn es ziehen sich zahlreiche Routen durch und entlang Düsseldorf, bei denen du mit deinem Hund sowohl die Natur als auch Sehenswürdigkeiten erkunden kannst.

Zur Abenddämmerung in Düsseldorf eine Gassirunde am Kaiserswerth genießen. Foto: www.imago-images.de

Ob ein Spaziergang am Kaiserswerther Rheinufer mit historischem Flair oder eine Wanderung im Bergischen Land, die Möglichkeiten sind vielseitig. Bei einigen der städtischen Führungen der Reihe „Unterwegs im Grünen“ sind Hunde sogar ausdrücklich erlaubt, wie die Stadt Düsseldorf unserer Redaktion mitteilt. Ein Ausflugsziel mit Hund in Düsseldorf, das doch echt ein tolles Erlebnis verspricht!

Schwimmen im Wasser: Hundestrände in Düsseldorf

Ein großes Thema bei Ausflugszielen mit Hund in Düsseldorf ist ganz klar: Wasser! Viele Hundebesitzer in Düsseldorf fragen sich, wo ihr Vierbeiner in der Stadt oder am Rheinufer ins Wasser springen kann. Und da haben wir leider ernüchternde Nachrichten.

Durstlöscher am Flussufer – Schäferhundi genießt die Erfrischung nach einem Spaziergang am Wasser in Düsseldorf. Foto: imago stock&people

Offizielle Hundestrände gibt es in Düsseldorf leider keine, so klingt die bittere Wahrheit aus dem Rathaus. Und auch das Schwimmen im Rhein sollte vermieden werden. Vielmehr warnt die Stadt Düsseldorf ausdrücklich davor, Hunde im Rhein baden zu lassen. Strudel, starke Strömungen und Unterströmungen machen das Baden am Rheinufer sowohl für Mensch als auch Hund lebensgefährlich! Ebenso ist das Baden in den Baggerseen rund um Düsseldorf aus Sicherheitsgründen verboten.

Hier können Hunde aus Düsseldorf trotzdem schwimmen

Doch auch wenn das Baden im Rhein für Hund und Herrchen tabu ist, so gibt es wenigstens noch ein paar Alternativen an Ausflugszielen in Düsseldorf, wo dein Hund auch Wasser genießen kann.

Hundeschwimmen in Düsseldorf – Ein Tag voller Spaß und Planschen im Schwimmbad. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Zum Ende der Freibadsaison öffnet in Düsseldorf etwa das Freibad Lörick seine Tore für ein ganz besonderes Event: das Hunde-Schwimmen. An diesen speziellen Tagen dürfen Hunde hier ganz offiziell im Pool planschen und sich nach Herzenslust austoben. Ein weiteres tolles Ausflugsziel mit Hund ist das Naturbad Mettmann, etwas außerhalb von Düsseldorf. Hier gibt es neben Hunde-Schwimmen sogar die Möglichkeit, gemeinsam mit deinem Hund Stand-up-Paddling auszuprobieren – ein außergewöhnliches Erlebnis für alle Wasserratten.

Kein Hundestrand in Düsseldorf – Das sind echte Alternativen

Für diejenigen, die bereit sind, einen kleinen Ausflug zu unternehmen, bieten sich auch noch mehrere Seen in der Umgebung von Düsseldorf als Ausflugsziel mit Hund an. Die Sechs-Seen-Platte in Duisburg ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, wo Hunde an bestimmten Uferabschnitten wohl auch schwimmen dürfen. Ebenso gibt es den Eyller See in Kerken, etwa 40 Kilometer von Düsseldorf entfernt, der mit einem speziellen Hundestrand lockt. Eine weitere Option ist der Auesee in Wesel, der eine Hundeauslaufzone und einen Strand bietet, der ebenfalls eigens für Hunde vorgesehen ist.

Wenn der Seehund nicht auf Wasser verzichten mag, muss der Halter in Düsseldorf möglicherweise längere Wege auf sich nehmen. (Symbolbild) Foto: imago stock&people

Wenn du mit deinem Hund aber doch lieber in Düsseldorf bleiben möchtest, bietet sich möglicherweise noch der Unterbacher See als Ausflugsziel für dich und deine Wasserratte an. Zwar sind im Strandbad selbst keine Hunde erlaubt, aber entlang des Ufers soll es Bereiche geben, die deinen Hund zum Planschen einladen. So liest es sich in einigen Hundeblogs über Gassirunden und Ausflugsziele mit Hund in Düsseldorf. Allerdings herrscht an den meisten Stellen am Unterbacher See Leinenpflicht, sodass dein Hund nicht frei herumlaufen darf. Und es sei nochmal betont: Angaben über einen offiziell ausgewiesenen Hundestrand am See gibt es nicht.

Mit diesen Alternativen aber kannst du deinem Hund vielleicht auch ohne Hundestrand in Düsseldorf ein erfrischendes Badevergnügen bieten – auch wenn das Badem im Rhein und in den Baggerseen tabu ist.

Praktische Tipps für den Ausflug mit Hund in Düsseldorf

Damit am nächsten Ausflugsziel mit Hund in Düsseldorf alles reibungslos verläuft, informiere dich im Vorfeld über die Leinenpflicht in den jeweiligen Gebieten und halte dich an die lokalen Regeln. In den Wäldern in Düsseldorf muss der Hund auf dem Weg bleiben. In Naturschutzgebieten gilt obendrauf Leinenpflicht. Eine Übersicht aller Regeln und Verbote und aller Hundeauslaufplätzen und Freilaufflächen findest du in der Kartenanwendung „Düsseldorf Maps“, die die Stadt zur Verfügung stellt. Ein nützliches Tool, um schnell die besten Gassistrecken und hundefreundlichen Ausflugsziele für dich und deinen geliebten Vierbeiner in Düsseldorf zu finden.