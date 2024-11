NRW: US-Amerikaner probiert deutsche Spezialität! „Schaut wie Gehirn aus“

Fast jeder hat ein Lieblingsessen. Dem einen geht bei Burgern mit Trüffelmayo das Herz auf, dem anderen zaubert Zimt auf der Pizza ein Lächeln ins Gesicht. Doch klar ist: Wo man auch hinkommt, überall gibt es Spezialitäten – und gerade Deutschland kann davon ein Lied singen.

Nun hat ein Amerikaner eine typisch deutsche Spezialität probiert – das Ergebnis? Eindeutig. Prompt zieht einen makaberen Vergleich.

NRW: Amerikaner probiert Haxn

Die Westfalen mögen Fleisch, vor allem Schinken – und natürlich Pumpernickel. Die Rheinländer lieben ihren Sauerbraten und Muscheln in Weißwein, während die Bayern durchaus ihre Fleischspezialitäten haben. Nicht nur die Weißwurst mit süßem Senf steht bei vielen hoch im Kurs, sondern eben auch die Schweinshaxn. Und eben die hat jetzt ein Amerikaner aus NRW probiert.

So hält er in einem Instagram-Video das Fleischstück einer typischen Haxn in die Kamera – deutlich ist die glänzende, knusprige Kruste zu sehen und auch der Knochen ist mehr als deutlich zu erkennen. Als er herzhaft hineinbeißt, hört man zunächst nur ein lautes Schmatzen.

Selbstversuch: NRW fällt blutigen Vergleich

Das Urteil nach weiteren Bissen? „Sieht aus wie Gehirn!“ Aber nicht nur das, er meint auch, dass ihm das Fleisch ziemlich gut schmeckt. Aber offenbar mundet nicht nur ihm die bayerische Spezialität, auch viele Nutzer haben den Selbstversuch gelobt. So schreibt eine Userin: „Ich liebe ‚Haxe‘! Oder ‚Stelze‘, wie wir es in Österreich nennen!“ Dem konnten offenbar auch ein anderer Nutzer zustimmen, denn er meint: „Haxe ist mächtig“.

Hier kannst du dir den Versuch anschauen:

Der Selbstversuch scheint sich also doppelt und dreifach gelohnt zu haben. Und wer weiß, vielleicht probiert der Amerikaner aus NRW demnächst mal eine typisch schwäbische Spezialität.