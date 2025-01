Aldi in NRW: US-Amerikaner sucht spezielles Gebäck – Zuschauer entdecken den Fehler sofort

Jeder hat so seine Geheimtipps – sei es der Zimt auf der Pizza oder das Lieblingsgericht im Supermarkt um die Ecke. Und wie das so ist: Geteilte Freude ist doppelte Freude – kein Wunder, dass man seine Tipps gerne mit Freunden und Bekannten teilt. So wurde auch ein US-Amerikaner zu Aldi in NRW geschickt.

Dort sollte er ein Gebäck ausprobieren. Doch die Mission war komplizierter, als er dachte. Und dann machte er einen großen Fehler.

Amerikaner sucht Käsetwister in NRW: Aldi-Mission gescheitert

Das Ziel des Influencers „ryaneats“? Eine gedrehte Käsestange, welche dem ein oder anderen Aldi-Fan auch als Käsetwister bekannt ist. Doch als er die erste Filiale betrat, war es mit der Hoffnung schnell vorbei. Die Backwarenabteilung war zwar prall gefüllt – aber von der gesuchten Käsestange war weit und breit nichts zu sehen. Und auch in der nächsten Filiale in NRW das gleiche Spiel. Und wie sollte es anders sein: Auch der dritte Versuch scheiterte.

Mit einer knusprigen Brezel in der Hand machte sich der US-Amerikaner aus NRW auf den Weg zur nächsten Aldi-Filiale. Und gibt dort schließlich auf, weil das gesuchte Produkt weit und breit nicht zu finden ist. Sein Notnagel? Ein Laugenzopf mit Käse. Aber er ist enttäuscht, das sieht man ihm an. Er ist sich sicher, dass die Käsetwister etwas ganz Besonderes sein müssen, schließlich waren sie nirgendwo zu finden.

Aber er sollte sich irren. Nicht die Popularität des Gebäcks war schuld, sondern etwas ganz anderes.

US-Amerikaner aus NRW macht großen Fehler: Fans wissen sofort Bescheid

Denn die Fans aus NRW entdeckten den Fehler sofort und wiesen in zahlreichen Kommentaren darauf hin. „Du warst bei Aldi Süd, schau mal bei Aldi Nord“, meinte ein User. Und ein anderer Instagram-Nutzer schrieb: „Ich glaube, das gibt es nur bei Aldi Nord“. Ein weiterer User versuchte zu erklären: „Es gibt Aldi Süd und Aldi Nord, die unterschiedliche Angebote in der Backwarenabteilung haben“.

Die Lösung liegt auf der Hand: Er muss zu einem Aldi Nord gehen, denn auf dem Video war eindeutig zu sehen, dass er bei Aldi Süd war. Es bleibt also spannend, ob der Amerikaner aus NRW es noch einmal versucht – diesmal hoffentlich im richtigen Aldi.