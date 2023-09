Aldi in NRW: Neue Filiale eröffnet – Kunden werden vom Glauben abfallen

Bei diesem Aldi in NRW werden zig Kunden vom Glauben abfallen! Aldi ist der größte Discounter in Deutschland, besitzt etliche Filialen in der Bundesrepublik. Und klar, die Filialen ähneln sich grundsätzlich sehr im Aufbau und in der Architektur.

Umso heftiger daher die Eröffnung dieses Aldi in NRW! Denn nach acht Monaten Abriss und Neubau steht in Bonn-Duisdorf (NRW) ein Aldi-Markt, den es so bisher definitiv nicht gibt. Der zuständige Immobilienverwalter spricht sogar von einer einzigartigen Bauweise – und einer schieren Größe, die untypisch für Aldi ist!

Aldi in NRW: Neue Mega-Filiale in Bonn eröffnet

Tatsächlich ist der neue Aldi in Bonn gleich zweigeschossig, besitzt Sozialräume im Obergeschoss. Im Klartext: Für die Mitarbeiter gibt es Pausenräume, Toiletten und Büros oben – und im Erdgeschoss bleibt noch mehr Verkaufsfläche für die Kunden übrig! Glastüren sorgen dafür, dass viel Tageslicht in die Filiale scheint. Alles für die Kunden, die es angenehmer beim Einkaufen haben sollen.

Kunden sollen zunächst in den Obst- und Gemüsebereich kommen. Das ist bei Aldi Süd erst seit der Modernisierungswelle so. In älteren Filialen findet man die nämlich erst in der Mitte. Die Flächen für Obst und Gemüse sowie für Frischfleisch haben sich verdoppelt. Und auch Brot-und-Brötchen-Liebhaber können sich freuen: Eine Bäckerei, die direkt gegenüber dem Aldi liegt, backt die Waren frisch von Hand. Backautomaten ade!

Eine Verkleinerung gibt es dann aber doch: Die Parkplatzfläche ist um 200 Quadratmeter auf knapp über 1.000 Quadratmeter gesunken. Jetzt gibt es „nur“ noch Platz für 53 Autos und 26 Fahrräder. Der neue Aldi ist seit dem 21. September geöffnet.