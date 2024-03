Aachen: Polizei-Großeinsatz im Krankenhaus! „Meiden Sie den Bereich weitläufig“

Großeinsatz in Aachen am Luisenhospital!

In einem Aachener Krankenhaus gibt es einen größeren Polizeieinsatz. Es halte sich dort eine „verdächtige Person“ auf, sagte eine Sprecherin der Aachener Polizei am Montagabend (4. März).

Polizei Aachen warnt Bevölkerung via Twitter

Eine mögliche Geiselnahme wollte die Sprecherin nicht bestätigen. Einsatzkräfte seien vor Ort, sagte sie. „Es kommt zu Straßensperrungen und Einschränkungen des Bahnverkehrs. Meiden Sie den Bereich weitläufig“, warnte die Polizei via Twitter.

Die Polizei hat eine „mögliche Bedrohungssituation“ in dem Aachener Krankenhaus inzwischen bestätigt. Dafür liegen Hinweise vor, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend (4. März) hieß. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Die mögliche Bedrohung geht von einer Frau in dem Krankenhaus aus, sagte eine Kölner Polizeisprecherin. Ob die Frau bewaffnet ist und ob sie andere Menschen in ihrer Gewalt hat oder konkret bedroht, ist derzeit noch unklar.

Lage in Aachen ist noch unübersichtlich

Auch der Einsatz von Spezialkräften ist noch nicht offiziell bestätigt. Es sei aber ein „großes Aufgebot“ von Polizeikräften vor Ort, heißt es.

Die Kölner Polizei hatte am frühen Abend die Informationshoheit übernommen. Zuvor hatte eine Polizeisprecherin in Aachen bereits eine „verdächtige Person“ in dem Krankenhaus bestätigt. Einsatzkräfte seien in großer Zahl vor Ort, sagte sie. „Es kommt zu Straßensperrungen und Einschränkungen des Bahnverkehrs. (mit dpa).