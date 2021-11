Auf der A43 kam es in NRW am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall! (Symbolbild)

A3 in NRW: Schwerer Unfall! Auto prallt gegen Lkw – Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Heftiger Unfall auf der A3 in NRW!

In Höhe der Anschlussstelle Wesel (NRW) kam es in Fahrtrichtung Oberhausen auf der A3 zu einem schlimmen Unfall. Der Fahrer eines Autos schwebt in Lebensgefahr

A3 in NRW: Auto fährt ungebremst auf Lkw auf

Der Fahrer des Wagens ist ersten Ermittlungen zufolge am Dienstagmittag ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Aufgrund eines Staus musste der Laster seine Geschwindigkeit drosseln, was der Autofahrer möglicherweise zu spät erkannte.

A3 in NRW: Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr

Ein Pkw prallte heute Vormittag in Höhe der Anschlussstelle Wesel auf der A3 in Richtung Oberhausen auf das Heck eines vorausfahrenden Lkw. Dabei wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

Ein Rettungshubschrauber flog ihn umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Zustand ist noch immer kritisch.

A3 in NRW in Richtung Oberhausen gesperrt

Während des Rettungseinsatzes musste die A3 in Richtung Oberhausen komplett gesperrt werden. Im Bereich der Unfallstelle kommt es immer noch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs, da die Polizei dort noch Unfallspuren aufnimmt.

Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, die Unfallstelle, wenn möglich, großräumig zu umfahren. (kk)