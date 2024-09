A1 in NRW: Reifen geplatzt! Autofahrer stirbt nach tragischem Unfall-Drama

Am Freitagabend (6. September) ereignete sich auf der A1 in NRW bei Wuppertal ein schrecklicher Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen für den Fahrer. Der Reifen eines Autofahrers platzte und er kam von der Fahrbahn ab. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Pkw-Fahrer an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus.

Ein 73-jähriger Mann aus der Schweiz befuhr die A1 in NRW in Richtung Köln. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich um einen Volvo. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen platze am Parkplatz Ehrenberg bei Wuppertal jedoch urplötzlich der Reifen seines Autos.

A1 in NRW: Autofahrer knallte gegen die Schutzplanke

Wegen des geplatzten Reifens verlor der Mann aus der Schweiz die Kontrolle über das Fahrzeug. Auf der A1 in NRW prallte er gegen die rechte Schutzplanke der Autobahn und erlitt durch die Kollision sehr schwere Verletzungen.

Ersthelfer, die den Unfall beobachten konnten, hielten sofort an und leisteten Erste Hilfe. Ebenfalls wurden die örtlichen Behörden kontaktiert. Unter den Zeugen auf der A1 in NRW befand sich sogar ein Arzt, der sofort Maßnahmen einleitete, um den verletzten Mann zu reanimieren.

Ersthelfer reanimierten den Verletzten an der Unfallstelle

Der Mann aus der Schweiz wurde noch an der Unfallstelle reanimiert, bis die Einsatzkräfte an dem Unfallort auf der A1 in NRW ankamen. Diese versorgten den verletzten 73-jährigen Mann und brachten ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Trotz der Versuche der Ersthelfer und der medizinischen Versorgung im Krankenhaus verstarb der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Die Polizei aus Düsseldorf ermittelt momentan noch den Verkehrsunfall auf der A1 in NRW.