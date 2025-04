A1 in NRW nach schwerem Unfall gesperrt ++ Hubschrauber landet im Kamener Kreuz

Folgenschwerer Unfall am Dienstagmorgen (8. April) auf der A1 in NRW. Wie ein Sprecher der Polizei Dortmund mitteilte, kam es im Kamener Kreuz gegen 8.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Bilder vom Unfallort deuten darauf hin, dass ein schwarzer VW Touran mit hoher Geschwindigkeit in das Heck des Lkw gerast ist. Der VW-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Wagen eingeklemmt. Die A1 in NRW musste in Fahrtrichtung Köln zunächst komplett gesperrt werden. Dahinter bildete sich ein kilometerlanger Stau.

A1 in NRW: Sperrung nach schwerem Unfall

Die Feuerwehr eilte mit einem Großaufgebot zum Einsatzort im Kamener Kreuz. Auch ein Hubschrauber landete, um dem Unfallopfer schnellstmöglich Hilfe zukommen zu lassen. Am Ende dauerte es mehr als eine Stunde, um den VW-Fahrer zu befreien. Der Hubschrauber ist in der Zwischenzeit wieder abgehoben.

Zum Zustand des Patienten konnte der Polizeisprecher gegen 10 Uhr noch keine Angaben machen, da er zu diesem Zeitpunkt gerade erst geborgen wurde. Es sei allerdings davon auszugehen, dass er zumindest schwere, wenn nicht gar lebensbedrohliche Verletzungen davongetragen habe.

Die Feuerwehr musste das Unfallopfer auf der A1 in NRW aus diesem Wrack befreien. Foto: VN24 / Axel Ruch

A1 in NRW teilweise freigegeben

Die Polizei Dortmund leitete den Verkehr im Kamener Kreuz zunächst Richtung Oberhausen ab. Hinter der Unfallstelle staute es sich gegen 10.15 Uhr auf fünf Kilometern. Eine halbe Stunde später konnte immerhin ein Fahrstreifen Richtung Köln wieder freigegeben werden.

Die Polizei Dortmund hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bis zum Abschluss der Untersuchung vor Ort und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge müssen Autofahrer im Kamener Kreuz noch mit Einschränkungen rechnen.