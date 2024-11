A1 und A45 in NRW: Autofahrer brauchen starke Nerven – Vollsperrung!

Autofahrer müssen in nächster Zeit starke Nerven und vor allem viel Zeit mitbringen, denn es kommt gleich auf mehreren Strecken zu Vollsperrungen. Sowohl die A1 als auch die A45 in NRW sind von den Baumaßnahmen betroffen.

Am Westhofener Kreuz ersetzt die Autobahn Westfalen die Brücken, welche über die A1 und A45 in NRW führen. Damit die Brücke jedoch neu gebaut werden kann, muss die Fahrbahn unter der Brücke jetzt angepasst werden, damit für die Baumaßnahmen genug Platz ist. Autofahrer müssen sich also in nächster Zeit auf einige Einschränkungen einstellen.

A1 und A45 in NRW: Verbindungen gesperrt

Bereits am Dienstag (3. Dezember) kommt es ab 21 Uhr zu der ersten Vollsperrung. Die Verbindung von der A1 in NRW, Fahrtrichtung Köln, auf die A45 in Richtung Frankfurt wird bis Mittwoch (4. Dezember) 5 Uhr gesperrt. Autofahrer werden auf die Anschlussstelle Dortmund-Süd umgeleitet.

Aber auch die Verbindung von der A45 in NRW, Fahrtrichtung Frankfurt auf die A1 in Richtung Köln, soll für diesen Zeitraum gesperrt werden. Ebenfalls ist die Verbindung von der A45, Fahrtrichtung Frankfurt, auf die A1 in Richtung Bremen betroffen. Der Verkehr wird entsprechend über das Autobahnkreuz Hagen umgeleitet.

Aber auch auf der A45 selbst in Richtung Frankfurt kann es während der Baumaßnahmen zu weiteren Einschränkungen kommen. Als ob das bisher nicht genug ist, kommt es ab Freitag (6. Dezember) um 22 Uhr bis zum Montag (9. Dezember) um 5 Uhr ebenfalls zu weiteren Sperrungen auf der A1 in NRW.

Vollsperrung auf der A1 am Kreuz Leverkusen

Für das Wochenende wurde nämlich auf der A1 in NRW eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Kreuzen Leverkusen-West und Leverkusen angekündigt. Autofahrer in Fahrtrichtung Dortmund werden ab dem Kreuz Leverkusen-West auf die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf abgeleitet. Wer in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs ist, muss ebenfalls auf die 59 Richtung Düsseldorf fahren und wird von dort umgeleitet.

Autofahrer auf der A1 und A45 müssen in der ersten Dezemberwoche stark sein, denn auf beiden Strecken kommt es zu Vollsperrungen. Aufgrund der Umleitungen ist auch mit stockendem Verkehr und sogar Stau zu rechnen. Autofahrern ist es zu empfehlen, wenn möglich, die betroffenen Strecken zu umfahren.