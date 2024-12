A1, A40 und Co.: Stau-Chaos in NRW droht – auch die Bahn hat Probleme

Augen zu und durch? Nicht, wenn es am Wochenende auf die Autobahnen in NRW geht! Denn es droht nach Nikolaus ein Stau-Chaos vom Allerfeinsten. Autofahrer müssen viel Geduld und Zeit mitbringen.

Gleich mehrere Autobahnen und auch Bahnstrecken sind wegen Bauarbeiten gesperrt, es kommt zu langen Umwegen und unvermeidlichen Staus auf der A1, A40 und weiteren Strecken. Die Autobahnpolizei rät Fahrern dazu, die Sperrungen und Baustellen in NRW zu beachten und möglichst weiträumig zu umfahren.

A1, A40 und Co.: Stau-Chaos in NRW droht

So ist die viel befahrene A1 bis Montag (9. Dezember, 5 Uhr) in beiden Richtungen zwischen Kreuz Dortmund/Unna und Kamen-Zentrum gesperrt. Hier wird eine neue Eisenbahnbrücke eingeschoben. Auf den Ausweichstrecken über die A2, die A44 und die A45 sowie mehreren Bundesstraßen wird es sicher voller werden.

Auch die Strecke zwischen den Kreuzen Leverkusen-West und Leverkusen ist wegen Bauarbeiten gesperrt, und zwar in beide Richtungen. Im Kreuz Leverkusen-West sind zudem mehrere Verbindungen gesperrt, darüber hinaus ist auf der Rheinbrücke nur eine Spur frei. Die Sperrungen halten bis Montagfrüh an. Es gibt eine Umleitung über die A59 nach Düsseldorf und über die A46.

Sperrungen im Ruhrgebiet

Auch auf der A40 im Ruhrgebiet ist eine Sperrung zu verarbeiten. Sie ist noch immer zwischen Bochum-Zentrum und -Hamme in beide Richtungen gesperrt, weil eine Brücke neu gebaut wird. Die Sperrung soll bis Mitte Dezember dauern. Und die A45? Die gute alte „Sauerlandlinie“ ist noch immer bei Lüdenscheid in beiden Richtungen gesperrt. Auch da kommt es auf den Ausweichrouten zu langen Wartezeiten, hier sollten Fahrer am besten über die A1 ausweichen.

In Sachen Bauarbeiten steht die Bahn in nichts nach. Denn bei der DB gibt es mal wieder viele Ausfälle, Verspätungen und Fahrplan-Abweichungen. Reisende sollten sich vorab informieren. Vor allem die Strecken im Kölner Raum, aber auch zwischen Oberhausen und den Niederlanden sind betroffen.