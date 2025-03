ZDF-Moderatorin reagiert perplex, als Linke-Politiker plötzlich „Arschlöcher“ sagt

Das Wahlergebnis in Hamburg ist recht eindeutig und so geht es in der „Berliner Runde“ im ZDF am Sonntagabend schnell um Trump, Putin, die NATO und ein mögliches neues Sondervermögen für die Bundeswehr. Moderiert von Diana Zimmermann nehmen Spitzenpolitiker der im Bundestag vertretenden Parteien Stellung zu den Entwicklungen in Washington, Moskau und rund um die schwarz-rote Regierungsbildung.

Dabei ist auch der Linkspartei-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling. Er wird Zimmermann im Verlauf der Sendung noch auf dem Konzept bringen.

+++ Auch spannend: Lindner hat seine FDP so krass zerstört, dass nun sogar DAS passiert ist +++

Derbe Wortwahl bringt ZDF-Moderatorin kurz aus dem Konzept

Irgendwann geht die ZDF-Frau den Linke-Politiker kritisch an. Seine Partei erkenne zwar an, dass Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine führe. „Wollen aber sonst daneben stehen und schauen, was passiert. Oder wie stellt die Linke sich das vor?“, fragt Zimmermann.

Ehling bekennt sich in seiner Antwort zur Ukraine. Dann überrascht er alle in der Runde mit seiner derben Wortwahl. „Wir sind jetzt in einer Situation, wo zwei rechte Arschlöcher, Trump und Putin, die Ukraine quasi aufteilen. Das ist so ein Gebaren wie die Könige im 19. Jahrhundert, die die Welt unter sich aufteilen.“ Er wirft der Scholz-Regierung vor, nicht früher diplomatische Initiativen ergriffen zu haben, um diese Situation zu verhindern.

Seine „Arschlöcher“-Bemerkung hallt nach. Diana Zimmermann stellt klar: „Das ist ihre Sprache, nicht unsere!“ Danach scheint sie aber dadurch kurz den Faden verloren zu haben, sie sucht sekundenlang nach Worten. Letztlich hakt sie nach, was Die Linke angesichts der aktuellen und drängenden Lage bereit sei zu tun.

Linke-Politiker: Putin und Trump wollen Ukraine ausplündern

Ehling bringt einen Schuldenschnitt für die Ukraine ins Spiel. Außerdem sollten die Europäer „verdammt noch mal“ dafür sorgen, dass die Ukraine mit am Verhandlungstisch sitzen darf. Ansonsten würden USA und Russland „dieses Land ausplündern“.

Weitere Nachrichten für dich:

Die ZDF-Frau bemerkt nach den Ausführungen des Linke-Politikers kühl: „Das wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen.“