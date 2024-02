Putin ist alles egal: Warum das so gefährlich für uns ist

Julia Nawalnaja: Putin nimmt Alexejs Leichnam als Geisel

Die Witwe des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, den Leichnam ihres in der Haft gestorbenen Mannes als "Geisel" genommen zu haben. Putin wolle damit Nawalnys Mutter Ljudmila "zwingen, einer geheimen Beerdigung zuzustimmen", sagte Julia Nawalnaja in einem Online-Video."You tortured him alive, now you torture him while he is dead. You're mocking the remains of a dead man" she says in a video posted on Alexei Navalny's YouTube channel.