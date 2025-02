Enger Freund wählt AfD: TV-Star Willi Weitzel völlig fertig

Zur Bundestagswahl 2025 räumte die AfD über 20 Prozent ab. Schon im Voraus sorgte die teils rechtsextreme Partei für Krisengespräche an Küchentischen von Familien und in Freundeskreisen. Denn viele Menschen haben in ihrem näheren Umfeld Wähler der Weidel-Partei. Das kann auch für Unbehagen und Unverständnis sorgen, wie auch TV-Star Willi Weitzel erzählt.

++ Auch interessant: AfD stürmt den Osten zur Bundestagswahl – Experte warnt: „Kommt im Westen auch an“ ++

AfD: Willi Weitzel verzweifelt über engen Freund

„Ich habe sauschlecht geschlafen“, erzählt TV-Moderator Willi Weitzel anfangs in einem Instagram-Beitrag. Der Star der Kindershow „Willi wills wissen“ erklärt daraufhin, wieso: „Ich habe gestern mit einem engen Freund telefoniert, der mir gestanden hat, dass er die AfD gewählt hat.“

Weitzel weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Denn „man befindet sich ja irgendwie in seiner Bubble und hat da kaum Kontakt (…) zu Menschen, die so wählen.“ Der 52-Jährige weiter: „Wenn man die ganzen Aspekte der AfD betrachtet, die so wirklich menschenverachtend, menschenfeindlich sind, nimmt man die auch in Kauf, wenn man diese Partei wählt. Und das macht mich so ratlos und schlaflos.“

Zuspruch und Kritik in Kommentaren

Unter seinem AfD-Beitrag erhält er viel Zuspruch von Nutzerinnen und Nutzern. Einige geben ihm Ratschläge aus ihrem eigenen Umfeld: „Ich sammle mir im Kopf schon Argumente zusammen und versuche nicht mit Vorwürfen an solche Gespräche heranzugehen, sondern eben mit guten Argumenten und über Emotionen. Wenn die Person in deinem Umfeld ist, ist noch ein Zugang da und das ist deine Chance!“, schreibt eine Frau auf Instagram.

Mehr News:

Einer geht sogar einen drastischeren Schritt: „In meinem Umfeld gibt’s ähnliches. Habe und will keinen Kontakt zu Menschen, die die AfD wählen.“ Manche haben zu Weitzels Video aber auch Bedenken: „Wie kann man anderen seine Wahl aussprechen? Wo leben wir hier?“