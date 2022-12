Weihnachten: Gysi, Kubicki & Co. – Wie verbringen Politiker die Feiertage?

Weihnachten ist für viele eine besondere Zeit, um mit der Familie zu entspannen. Das gilt natürlich auch für Politiker. Diese gönnen sich nach Bürgergeld- und Energie-Debatten eine kleine Auszeit.

Wie verbringen Politikerinnen und Politiker wie Gysi, Kubicki, Wagenknecht oder Strack-Zimmermann Weihnachten? Sie haben es uns verraten.

Weihnachten bei Politikerinnen und Politikern

Politik-Urgestein Gregor Gysi (LINKE) freut sich besonders auf auf die Musik und wenn ihm mit Geschenken angenehme Überraschungen gelingen. Über seine freie Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen fährt er nicht in den Urlaub. Traditionell steht bei ihm eine Weihnachtsgans auf dem Tisch. Zu Silvester äße Gysi gern Karpfen blau, auch wenn dieser kaum noch zu finden ist. Zu Weihnachten verzichtet er auf einen Kirchenbesuch. „ Ich will den Gläubigen keinen Platz wegnehmen“, scherzt er.

Gysis Parteikollegin Sahra Wagenknecht genießt ihre Zeit zuhause und bekommt Besuch von der Familie – von der Mutter bis zu den Enkeln. Heiligabend gibt es Hirschbraten. Das Schönste in dieser Zeit sei, zu Ruhe zu kommen und Zeit für die Menschen zu haben, die man gern habe. „Aber natürlich denke ich Weihnachten auch an die vielen Familien, die die Feiertage nicht unbeschwert genießen können, weil sie finanzielle Sorgen haben oder Angst davor, die extrem steigenden Kosten im nächsten Jahr nicht bewältigen zu können“, so Wagenknecht auf Anfrage der Redaktion.

Auch die Ampel-Regierung meldet sich zu Wort. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat ein wenig „ politikfrei“ zwischen den Jahren. Weihnachten verbringt er mit seiner Familie zu Hause und den Jahreswechsel auf Mallorca. An Heiligabend gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat, Lachs, Buletten und Scampi. An Weihnachten gibt es Gans und Silvester Steak und Gambas. „Am meisten freue ich mich auf einen ruhigen und besinnlichen Heiligabend mit Freunden.“ An Weihnachten gehe er nicht in die Kirche.

Ähnliche Artikel:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (ebenso FDP) verbringt Weihnachten ganz altmodisch. „Mein Mann und ich feiern mit unseren Kindern und Schwiegerkindern.“ Grundsätzlich habe sie über die Feiertage Ruhe, vorausgesetzt es passiert politisch nichts. Hauptsächlich freue sie sich über das Beisammensein mit ihrer Familie. „Bevor wir uns über das Fondue (alternativ auch Käsefondue) her machen, gehen wir in den Gottesdienst.“