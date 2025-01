Weidel bei Elon Musk: Plötzlich äußert sie absurde Behauptung über Hitler

Es dauert rund 35 Minuten, dann war Adolf Hitler im Spiel. Dabei verdreht Weidel die Geschichte des Dritten Reichs komplett! Im mit Spannung erwarteten X-Gespräch mit Elon Musk erzählt sie, dass Adolf Hitler ein Kommunist gewesen sei. Mit dieser Behauptung will Weidel ihre Partei AfD vom Verdacht befreien, eine neue Nazi-Partei in Deutschland zu sein.

„Hitler war ein Kommunist“, so Weidel im auf Englisch geführten Talk. Es habe allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg eine falsche Deutung über die Person Hitler gegeben.

Faktencheck: So verdreht Alice Weidel Hitlers Ideologie

Die Nationalsozialisten seien antisemitische Sozialisten gewesen. Die AfD dagegen sei eine konservative und libertäre Partei, die den Staat auf die wichtigsten Aufgaben minimieren wolle. Das sei genau das Gegenteil der Hitler-Politik.

Faktencheck: Richtig ist, dass sowohl die Stalin-Sowjetunion als auch Hitlers Deutschland totalitär geführte Staaten waren. Der Bolschewismus in der Sowjetunion war allerdings ein Hauptfeind in Hitlers Ideologie. Auch wenn es staatliche Eingriffe gab, respektierten die Nazis grundsätzlich das Privateigentum von nicht-jüdischen Unternehmern. Die deutsche Wirtschaft, darunter viele traditionelle Familienunternehmen, waren an den Verbrechen der Hitler-Zeit beteiligt und hat vom System profitiert. In vielen Firmen wurde dieses Kapitel über Jahrzehnte verschwiegen.

Direkt nach der Machtübernahme verfolgte der NS-Staat Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Die KPD und die SPD wurden verboten, Tausende führende linke Parteifunktionäre landeten in Konzentrationslagern. Beispielsweise wurde der KPD-Vorsitzende bis 1933, Ernst Thälmann, 1944 im KZ Buchenwald ermordet. Der spätere Bundeskanzler Willy Brandt musste als sozialistischer Aktivist aus Hitler-Deutschland fliehen.

Weidel verdreht nun links und rechts und will ihre Partei vom Verdacht des Rechtsextremismus reinwaschen. Dabei haben Historiker und Politikwissenschaftler schon lange widerlegt, dass es sich bei der NSDAP, trotz des Namens, tatsächlich um eine sozialistische Partei handelte.

AfD-Chefin überzeichnet total bei Kritik an deutschen Schulen

Schon vorher zeichnet Weidel im lockeren Plausch mit Elon Musk, in dem oft gekichert und am Ende über Gott und Glauben gesprochen wird, teilweise ein verdrehtes Bild Deutschlands. Sie überzeichnet und dramatisiert Missstände in dem „lustigen Land“. So breitet Weidel aus, dass in der Schule praktisch nur noch „sozialistische Gender Studies“ gelehrt werden, als wäre das tatsächlich ein Schulfach hierzulande. Selbst Elon Musk zeigt sich in diesen Minuten erstaunt über die äußerst negative Darstellung des deutschen Schulsystems.