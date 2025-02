US-Amerikaner macht den Wahl-O-Mat – das Ergebnis haut ihn um

Die deutsche Parteienlandschaft ist riesig. Allein an der Bundestagswahl nehmen 29 Parteien teil. Die Qual der Wahl ist für Wähler also groß, besonders in diesen politisch tief gespaltenen Zeiten. Viele Wähler sind noch unentschlossen. Abhilfe kann dabei der Wahl-O-Mat schaffen.

Bei dem Online-Test können Wähler zu 38 Thesen in Form von „stimme zu“, „stimme nicht zu“ oder „neutral“ ihre Meinung äußern. Am Ende erfährt man dann, welche Partei aufgrund dieser Angaben am ehesten zu einem passt. Genau diesen Test hat jetzt ein Amerikaner gemacht. Beim Ergebnis ist er fast aus den Schuhen gekippt.

Wahl-O-Mat feiert Nutzungsrekord

Der Wahl-O-Mat ist in Deutschland mehr als beliebt. Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl am 23. Februar veröffentlichte die Bundeszentrale für politische Bildung, die hinter dem Projekt steht, dass allein bis zu diesem Zeitpunkt über 21,5 Millionen Aufrufe auf der Seite der Wahlentscheidungshilfe gezählt wurden. Das ist ein neuer Rekord!

Auch interessant: Putin: Truppen-Aufmarsch beunruhigt – „Er hat einen Plan für den Sommer“

Das Angebot sorgt aber nicht nur in Deutschland für Aufsehen, sondern auch im Ausland. Auf YouTube hat jetzt sogar ein US-Amerikaner den Test gemacht – mit für ihn sehr überraschenden Ergebnissen. Geduldig klickt er sich von These zu These, diskutiert seine Antwort gut nachvollziehbar mit seiner Community. Am Ende vergleicht er seine Ergebnisse mit allen an der Wahl teilnehmenden Parteien.

Auch ein US-Amerikaner probiert es aus

Auf Platz 1 landet bei ihm mit 66,2 Prozent Übereinstimmung die Piratenpartei. Lachend stellt der YouTuber fest: „Ich könnte dieser Partei angehören, zumindest in einem früheren Abschnitt meines Lebens“. Auf Platz 2 landet dann die MLPD (62,2 Prozent) und auf Platz 3 mit jeweils 60,8 Prozent die Partei der Humanisten, die Tierschutzpartei, die Partei für Verjüngungsforschung und der Südschleswigsche Wählerverband. Danach folgen auf Platz 4 mit 59,5 Prozent Volt und ÖDP. Der YouTuber ist fassungslos. Völlig überrascht stellt er fest: „Ich habe hier die absolut zufälligste Streuung von Parteien, die man haben kann“.

Der YouTuber Ryan Wass nahm sich fast zwei Stunden Zeit für den Wahl-O-Mat. Foto: YouTube/Ryan Wass

Daran wundere ihn nicht nur, dass die Ergebnisse so nah beieinanderliegen, obwohl die Parteien auf den ersten Blick für so unterschiedliche Dinge stünden, sondern erst recht, dass erst auf Platz 5 eine „richtige Partei“ kommt. In seinem Fall die SPD. Seine Antworten stimmen zu 58,1 Prozent mit der Partei überein.

Mehr News zum Thema:

Besonders verwunderlich dabei: Seine Antworten stimmen auch zu 48,6 Prozent mit der AfD überein. Obwohl der Content Creator anhand der obersten Plätze also eigentlich sehr links ist, scheint auch die rechte Partei nicht allzu fern zu sein. Für jemanden, der so einen Test zum ersten Mal macht, ist das „verdammt faszinierend“, stellt er fest. Gerade in den USA, wo man indirekt nur die Wahl zwischen zwei größeren Parteien hat, ist diese Breite kaum zu glauben.

In seiner Community bekommt der YouTuber viel Lob für das Video ausgesprochen. „Ryan, ich finde es ziemlich mutig, dass du deine Meinung sagst“, kommentiert zum Beispiel ein User. Ganz besonders „in unserer immer angespannteren politischen Atmosphäre“. Ein anderer erklärt: „Meinen größten Respekt, dass du so ein Video machst!“ Gerade in puncto Politik sind viele ja eher verschlossener, mit diesem Tabu bricht der US-Amerikaner jetzt.

Das volle Video mit allen Antworten findest du hier.