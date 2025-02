Pikante Umfrage: Männer fantasieren von Wagenknecht – Frauen würden es mit IHM tun

Es ist die pikanteste Umfrage vor der Bundestagswahl 2025! Mit welcher deutschen Spitzenkandidatin oder mit welchem Spitzenkandidaten würden die Deutschen am ehesten ins Bett gehen? Das wollte die „MOPO“ wissen – und gab eine repräsentative Umfrage in Auftrag.

+++ Auch spannend: Wagenknecht wirft ZDF Umfragen-Manipulation vor – so reagiert der TV-Sender +++

Das Ergebnis ist spannend, denn es gibt eindeutige Favoriten. Eine Überraschung gibt es bei den Frauen.

Frauen würden eher mit Wagenknecht und Weidel schlafen, als mit Merz und Scholz

Demnach fantasieren die Damen am ehesten über FDP-Chef Christian Lindner. Obwohl die Liberalen in den Umfragen derzeit unter 5 Prozent liegen, kommt Lindner fast auf 25 Prozent, wenn es um eine Nummer mit ihm geht. Robert Habeck liegt nur auf dem zweiten Platz mit 17,6 Prozent. Ganz gut im Rennen in der „MOPO“-Umfrage liegt auch Jan van Aken von der Linkspartei – immerhin 14,2 Prozent würden es mit ihm tun.

Bitter für Olaf Scholz und Friedrich Merz: Mehr Damen könnten sich eine Nacht mit Alice Weidel (16 Prozent) oder Sahra Wagenknecht (8,6 Prozent) vorstellen als mit ihnen. Merz (6,8 Prozent) und Scholz (6,4 Prozent) liegen abgeschlagen ganz hinten im Ranking. Von wegen, Macht macht sexy!

Bei den Männern führt ganz eindeutig Sahra Wagenknecht. Die 55-jährige BSW-Chefin erreicht hier 33,4 Prozent. Auch Alice Weidel lässt zahlreiche Herren fantasieren. Die lesbische AfD-Kanzlerkandidatin kommt auf 25 Prozent. Danach folgt Heidi Reichinnek von den Linken mit 19,2 Prozent.

Wenn es um homosexuelle Fantasien geht, ist bei den Männern überraschend Lindner ganz hinten – nur 3,2 Prozent könnten sich eine Nacht mit ihm vorstellen. Sogar der Kanzler (5 Prozent) kommt besser weg.

Weitere Nachrichten für dich:

Was ebenfalls interessant ist: Viele können sich vorstellen, politisch fremdzugehen. So ist Sahra Wagenknecht sogar für 31,1 Prozent der FDP-Anhänger reizvoll. Auch jeder fünfte Unions-Wähler könnte sich einen Liebesakt mit der Ex-Kommunistin vorstellen.