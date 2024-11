US-Wahl 2024: Irre! Was die Leute jetzt bei Google suchen, lässt am Verstand zweifeln

Eigentlich sollte alles klar sein. Neben zu vernachlässigenden Präsidentschaftskandidaten treten bei der US-Wahl 2024 Donald Trump und Kamala Harris gegeneinander an. Doch offenbar war das nicht für alle Wähler klar. Sie schienen verwundert, dass ER nicht mehr antritt.

„Ist Joe Biden ausgestiegen?“ Diese Frage erreichte laut „Google Trends“ in dieser Woche ihren Höhepunkt und stieg am Wahltag (5.11.) in die Höhe. Dabei ist seit Monaten klar: Nicht Joe Biden, sondern Kamala Harris tritt für die Demokraten an.

Biden stieg nach missglückter TV-Debatte für Harris aus

Nach einer Reihe missglückter öffentlicher Auftritte teilte Biden der Öffentlichkeit im Juli 2024 mit: „Ich glaube, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes liegt, dass ich zurücktrete und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident konzentriere.“

Noch am selben Tag sprach Biden seine Unterstützung für Harris aus: „Heute möchte ich meine volle Unterstützung für Kamala als Kandidatin unserer Partei in diesem Jahr zum Ausdruck bringen“, sagte er in einem anderen Beitrag auf X. „Demokraten – es ist Zeit, zusammenzukommen und Trump zu schlagen.“

Auslöser für Bidens Rücktritt war eine TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden, bei der Letzterer kein gutes Bild abgab. Immer wieder verfiel Joe Biden ins Stottern, hatte Erinnerungslücken, fand die Worte nicht.

X-User: „Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Wähler, der erst heute herausgefunden hat, dass Joe Biden nicht kandidiert“

Obwohl es Monate her ist, seit Biden offiziell aus dem Rennen ausgestiegen ist, gibt es offenbar immer noch Amerikaner, die nicht wissen, wer für das Präsidentenamt kandidiert.

Das sorgt auch auf X (früher Twitter) für Belustigung. Ein User schreibt: „Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Wähler, der erst heute herausgefunden hat, dass Joe Biden nicht kandidiert.“