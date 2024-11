ARD, ZDF und Co.: So siehst du die US-Wahl im deutschen TV und via Livestream

Es ist das politische Ereignis des Jahres: Die US-Wahl 2024. Auch in Deutschland wollen viele Menschen live mitverfolgen, wer sich durchsetzt: Donald Trump oder Kamala Harris?Vor allem das enge Rennen in den Swing States verspricht Nervenkitzel pur!

Wo du im TV einschalten kannst, um alles aktuell zu sehen, erfährst du hier!

Die US-Wahl im deutschen Fernsehen und in Livestreams

ARD:

Ab 1 Uhr nachts unserer Zeit kannst du im Ersten die Wahlnacht verfolgen – und das bis zum Vormittag. Denn ab 5.30 Uhr übernimmt das Team des „Morgenmagazins“, natürlich mit einem Schwerpunkt auf die US-Wahl. Die eigentliche Wahlnacht moderieren in der ARD Jörg Schönenborn, Anna Planken und Sven Lorig.

ZDF:

Das Zweite Deutsche Fernsehen beginnt schon früher. Bereits ab 0.30 Uhr heißt es hier „Die Nacht der Entscheidungen“. Der TV-Sender berichtet aus Berlin und Washington, moderiert von Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert.

Doch auch andere TV-Sender sind live drauf:

RTL/ntv: Um 1 Uhr nachts startet die Sendung „LIVE: Kampf ums Weiße Haus“

Um 1 Uhr nachts startet die Sendung „LIVE: Kampf ums Weiße Haus“ Welt TV: Ab 22 Uhr und in der ganzen Nacht läuft die Sondersendung „US-Wahl Spezial: Trump vs. Harris – Das Duell“

Ab 22 Uhr und in der ganzen Nacht läuft die Sondersendung „US-Wahl Spezial: Trump vs. Harris – Das Duell“ Sat.1 und ProSieben steigen ab Mitternacht in die Berichterstattung ein mit der Sendung „Spezial – Kampf ums Weiße Haus“

steigen ab Mitternacht in die Berichterstattung ein mit der Sendung „Spezial – Kampf ums Weiße Haus“ Phoenix berichtet ab 0.45 Uhr live über die US-Wahl

Livestreams im Netz zur US-Wahl

Auch in den Mediatheken der Sender und bei Joyn kannst du die Sendungen live verfolgen. Auf YouTube starten mitten in der Nacht auch die Livestreams von CNN oder dem rechten Nachrichtensender Fox News.

Doch warum steigen viele TV-Sender in Deutschland erst so spät in die Live-Berichterstattung ein? Das liegt an der Zeitverschiebung zwischen den USA und Deutschland. Tatsächlich wird es ab 1 Uhr nachts unserer Zeit erst richtig spannend!

Ab 1 Uhr kommen die Hochrechnungen aus dem ersten Swing State Georgia.

Um 1.30 Uhr folgt der umkämpfte Bundestaat North Carolina.

Um 2 Uhr dann ist der möglicherweise wahlentscheidende Bundestaat Pennsylvania dran.

Hochrechnungen aus weiteren wichtigen Swing States folgen dann um 3 Uhr nachts, es sind Michigan, Arizona und Wisconsin.

Um 5 Uhr dann kommen unter anderem die Hochrechnungen aus Kalifornien – dieser Staat schickt 54 Wahlleute ins Electoral College und gilt als sicher demokratisch.

Zum Finale schließen die Wahllokale in Alaska um 7 Uhr unserer Zeit.

Ob dann Trump als Sieger oder Harris als Siegerin sicher feststeht, steht noch in den Sternen.