US-Wahl: Schock auf Parteitag – sie treibt den Demokraten Tränen in die Augen

Sie ist jung, hat blondes Haar, hält sich an ihrem Mikrofon fest. Ihr blauer Blazer passt zu den Farben der Demokraten hinter ihr, auf deren Parteitag sie spricht. Sie soll für Kamala Harris in der US-Wahl 2024 sprechen. Als sie anfängt zu erzählen, hält der Saal den Atem an, und Tränen laufen über die Gesichter.

Hadley Duvall stellt sich als ganz normales amerikanisches Mädchen vor. Cheerleading-Captain sei sie gewesen, Ballkönigin und Überlebende der Vergewaltigungen durch ihren Stiefvater.

Hadley Duvall rührt Tausende zu Tränen

Duvall hat es geschafft, ihre traumatischen Erlebnisse aus der Kindheit zu überwinden und wurde zu einer bedeutenden Stimme für soziale Gerechtigkeit. Hadley fokussiert sich darauf, andere Missbrauchsopfer zu unterstützen. Nun erzählt sie ihre Geschichte dem Parteitag der Demokraten, die anlässlich der US-Wahl 2024 zusammengekommen sind.

„Sie wurde jahrelang von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht“, erklärt sie. „Im Alter von zwölf machte ich meinen ersten Schwangerschaftstest. Und er war positiv.“ Das war das erste Mal, dass jemand ihr sagte: „Du hast verschiedene Möglichkeiten.“ Duvall sagt: „Ich kann es mir nicht vorstellen, keine Wahl zu haben. Doch heute ist das die Realität für viele Frauen und Mädchen in diesem Land wegen Donald Trumps Abtreibungsverboten.“

Duvall fährt fort: „Er nennt es eine ‚wunderschöne Sache‘. Was ist so wunderschön an einem Mädchen, das das Kind seines Vaters austragen muss?“

US-Wahl 2024: Duvall rüttelt Demokraten wach

„Es gibt andere Überlebende da draußen, die keine Wahl haben. Und ich will, dass ihr wisst, dass wir euch sehen. Wir hören euch.“ Applaus brandet auf, Tränen laufen vielen Zuschauerinnen über das Gesicht. Duvall fährt fort: „Kamala Harris wird ein nationales Gesetz zur Wiedereinführung des Rechts auf Abtreibung unterzeichnen.“

Weiterer Applaus. „Sie wird für jede Frau und jedes Mädchen kämpfen, auch für diejenigen, die nicht für sich selbst kämpfen können.“ Tatsächlich tritt Kamals Harris seit Beginn ihrer politischen Karriere für die sogenannte „Pro-Choice“ Initiative ein. Anders als Trump will sie erreichen, dass Frauen frei darüber entscheiden können, ob sie eine Abtreibung wollen oder nicht.