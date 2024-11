Knall beim Trump-Lager! Wird jetzt ihre schlimmste Angst wahr?

Als Donald Trump 2020 die US-Wahl gegen Joe Biden verloren hat, konnte das für ihn und seine republikanischen Anhänger nur eines bedeuten: Die Demokraten müssen bei der Wahl betrogen haben. Danach ging eine wahre Hetzjagd los, die im Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 mündete.

Auch bei der diesjährigen Wahl kündigte Trump bereits an, dass es nur zwei mögliche Ausgänge geben könne: Entweder gewinnt er – oder die Demokraten haben ihn betrogen. Ein brisantes Foto stützt seine These jetzt.

US-Wahl 2024: Trump sieht nur einen Ausgang

Am Dienstag (5. November) blickt die ganze Welt in Richtung USA. Seit Wochen geben die beiden Kandidaten, Donald Trump und Kamala Harris, im Kampf um die US-Wahl alles, um sich den mächtigsten Posten des Landes zu sichern. Für den Ex-Präsidenten Trump ist dabei nicht nur klar, dass er gewinnen muss, sondern auch dass er gewinnen wird. Eine mögliche Niederlage tut er bereits jetzt als Wahlbetrug ab.

Auch viele seiner Fans sehen das so. Umso größer ist die Überraschung, welche Umfrage derzeit vermeintlich von dem Sender CNN geteilt wird.

CNN äußert sich

Denn die Plattform wird im Moment von einer vermeintlich abgefilmten Sequenz des TV-Senders geflutet. Darauf ist ein Umfrageergebnis aus Texas zu sehen, nach dem die Demokratin Kamala Harris 51,8 Prozent der Stimmen bekommen würde, Republikaner Donald Trump dagegen nur 45,7 Prozent. Hier kannst du die Grafik sehen.

Angesichts der Tatsache, dass Texas ein tiefroter, seit Jahrzehnten klar republikanisch wählender Bundesstaat ist, ein wirklich überraschendes Ergebnis. Doch Vorsicht, nicht alles ist, wie es scheint.

Denn laut CNN selbst ist das „Bild komplett gefälscht und manipuliert“. Es „wurde nie auf einer CNN-Plattform ausgestrahlt“, kommentiert die Sendeanstalt unter dem Beitrag.

Besonders gefährlich ist das, weil mit dieser Art Fake News, die millionenfach geteilt werden, das Gerücht um einen möglichen Wahlbetrug bereits vor dem amtlichen Wahlergebnis geschürt werden könnte. So könnten Republikaner argumentieren, dass man allein daraus ablesen könnte, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht. CNN konnte das in dem Fall noch abmildern. Ob das auch an anderer Stelle klappt, werden die nächsten Tage zeigen.