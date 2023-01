Ukraine-Krieg: Nach Panzer-Ankündigung – Russen drohen mit Deutschland-Zerstörung: „Werden Dresden zerbomben wie früher“

Jüngst fiel die Entscheidung, dass die Bundesregierung 14 Leopard-Panzer für den Ukraine-Krieg beisteuert. Das sorgte für viel Zuspruch, vor allem von ukrainischer Seite.

Doch den Russen spielt diese Entscheidung im Zuge des Ukraine-Kriegs ordentlich in die Karten. Im Staatsfernsehen kochen sie nicht nur vor Wut, sondern fordern jetzt auch noch die Zerstörung Deutschlands.

Ukraine-Krieg: Putin-Hetzer will Deutschland zerbomben

Kaum kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz neue Panzer für den Ukraine-Krieg an, toben die Russen wieder im Staatsfernsehen. Allem voran Putins wichtigste Fernseh-Marionette Wladimir Solowjow, der für die deutschen Panzer-Lieferungen Vergeltung will. Das zeigt ein TV-Ausschnitt via Twitter. Die Deutsche Unterstützung würde nur mehr die ukrainischen „Nazi“-Führer unterstützen, so Solowjow. Er fordert Russland auf, Angriffe auf deutsches Territorium und Militärbasen auszuführen.

Deutschland sei spätestens jetzt durch die Panzer-Lieferungen aktiver Beteiligter des Ukraine-Konflikts. Schon bald würden die Deutschen „wissen, welche neuen Nazi-Führer sie aufgestellt und an die Macht gebracht haben“. Auch lässt der Propaganda-Prediger kein gutes Haar am neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Vor allem ihm schiebt Solowjow die Panzer-Entscheidung in die Schuhe. „Pistorius geht in die Geschichte ein als Schwachkopf, der Deutschland in die Zerstörung treiben wird.“

Ukraine-Krieg: Dreiste Dresden-Anspielung im Staatsfernsehen

Schon vor der Panzer-Entscheidung sprachen die Russen über die Zerstörung Deutschlands. Dabei konnten sie sich eine geschmacklose Anspielung auf den zweiten Weltkrieg nicht verkneifen: „Wir sollten den Befehl geben lassen, Dresden zu zerstören wie früher“, fordert ein anderer Russland-Hetzer in derselben TV-Show vor der Panzer-Ankündigung.

Die Leoparden-Panzer sollen die Ukraine massiv im Krieg gegen Russland unterstützen. Die 120-mm-Glattrohrkanone als Hauptwaffe kann sich komplett um die eigene Achse drehen und hat eine Reichweite von bis zu 5000 Metern. Mit an Bord sind ebenso zwei Maschinengewehre. Satte 3 Millionen Euro kostet ein Leopard 2. Je nach Ausstattung und bestellter Menge kann der Preis sogar auf 7 Mio. in die Höhe steigen.