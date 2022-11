Ukraine-Krieg: Russische Raketen in Polen eingeschlagen – zwei Tote ++ Russland leugnet Angriff

Nach aktuellen Medienberichten sind im polnischen Dorf Przewodów nahe der Grenze zur Ukraine zwei russische Raketen eingeschlagen. Dabei starben zwei Menschen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief daraufhin den Ministerrat für nationale Sicherheit und Verteidigung ein.

Ukraine-Krieg: Zwei Tote bei Raketeneinschlag

Zwei verirrte Raketen schlugen am Dienstag in der Stadt Przewodów in der Provinz Lublin ein. Zwei Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Feuerwehr bestätigte zuvor, dass es in der Stadt Przewodów Explosionen gab. Die Ursachen dieses Vorfalls waren zunächst nicht bekannt, sagte der Sprecher der staatlichen Feuerwehr. „Wir haben einen Bericht über eine Explosion auf einem Trockenhof erhalten. Im Moment sichern wir den Ort des Vorfalls und beleuchten den Aktionsbereich“ fügte er beim Radiosender „Radio Zet“ hinzu.

Offenbar seien die Raketen verirrte Geschosse, die nun in Polen einschlugen. So wird vermutet, dass das eigentliche Ziel der Raketen Lviv gewesen wäre, eine ukrainische Stadt circa 100 km südlich von Przewodów. Schon in den vergangenen Tagen startete Russland eine große Angriffswelle auf die Ukraine. Laut Nachrichtenagentur AP bestätigte ein US-Geheimdienstmitarbeiter, dass die Raketen russischen Ursprungs seien.

Ukraine-Krieg: Greift jetzt die NATO ein?

Ganz besonders brisant ist der Angriff, da dieser auf ein NATO-Land stattfand. Nach Artikel 5 des Bündnisses gilt bei einem Angriff auf ein Nato-Land die Beistandspflicht anderer Nato-Staaten. Noch ist offen, ob diese jetzt tatsächlich angewendet wird.

Ukraine-Krieg: Russland leugnet Angriff

Das russische Militär hat Berichte über den Absturz angeblich russischer Raketen auf ein polnisches Dorf nahe der Grenze zur Ukraine als „gezielte Provokation“ zurückgewiesen. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstagabend mit. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun, hieß es.

Ukraine-Krieg: Bestürzung über Raketeneinschlag

Auf Twitter sprach der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks sein Beileid aus. „Unser Beileid an unsere polnischen Freunde. Das kriminelle russische Region schießt Raketen nicht nur auf ukrainische Zivilisten, sondern auch auf das Nato-Gebiet in Polen. Lettland steht komplett an der Seite unsere polnischen Freunde und verurteilt dieses Verbrechen“, so Pabriks.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zeigt sich bestürzt über die russischen Einschläge in Polen. Gegenüber „T-online“ sagte er: „Das sind besorgniserregende Nachrichten aus Polen. Es muss schnellstens aufgeklärt werden, was genau passiert ist und wer Verantwortung trägt. Deutschland steht an der Seite Polens.“