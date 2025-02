TV-Duell Scholz vs. Merz: Zuschauer genervt wegen Moderatorin – „Wenn Illner mehr quasselt als die Kandidaten“

Es stehen beim TV-Duell nicht nur die Kandidaten Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) unter Beobachtung, sondern auch die Moderatorinnen Maybritt Illner und Sandra Maischberger.

Und die machen, wie einige Zuschauer finden, keine gute Figur.

Illner scharf: „Das haben Sie nicht, Herr Merz“

Als Illner von Merz wissen will, wie man die Ukraine vor einem nächsten Überfall schützen könne, führt dieser sachlich aus: „Das wird sich zeigen, sobald dort ein Friedensplan auf dem Tisch liegt. Daran muss die Ukraine beteiligt werden. Das geht nicht über ihre Köpfe hinweg. Das wird sich zeigen, wie Russland reagiert. Aber ich mache mir keine Illusionen. Wir werden uns für die nächsten Jahre, darauf einzustellen haben, dass Russland weiter aggressiv gegen den Westen, aggressiv gegen Europa militärisch vorgehen wird. Da teile ich die Einschätzung des Bundeskanzlers. Insbesondere die seines Verteidigungsministers, der das ja seit vielen Jahren schon so sagt.“ Ganz abgesehen davon, dass Pistorius noch gar nicht seit vielen Jahren Verteidigungsminister ist.

Merz spricht weiter: „Übrigens: Ich bin in der Frage Ukraine und Taurus-Lieferung immer sehr klar gewesen. Da hat es bei mir auch nie eine Änderung meiner Meinung gegeben. Die habe ich immer sehr klar und sehr deutlich…“

Da grätscht ihm Maybritt Illner rein : „Das haben Sie nicht Herr Merz. Entschuldigung, da müsste ich jetzt rein. Also Sie haben zunächst gesagt: Innerhalb von 24 Stunden müssten wir reagieren. Dann haben Sie gesagt: Die Ausbildung der Ukrainer dauert aber vier bis fünf Monate und dann haben Sie gesagt: Das ist eher in Europa abzustimmen.“

Merz: „Es hat nie eine abweichende Meinung dazu gegeben“

Das will Merz nicht auf sich sitzen lassen. „Es hat nie eine abweichende Meinung dazu gegeben. Ich habe immer gesagt: Die Lieferung von Marschflugkörpern muss in der Europäischen Union abgestimmt werden. Amerika liefert. Frankreich liefert, Großbritannien liefert. Wir hätten auch liefern sollen“ so Merz.

